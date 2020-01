Thành lập 45 đội phản ứng nhanh chống dịch viêm phổi Vũ Hán do nCoV

Dịch viêm phổi Vũ Hán đã ghi nhận tại 20 quốc gia và vùng lãnh thổ Đến tối 30.1, theo thông tin từ Hệ thống giám sát dịch bệnh của Việt Nam, thế giới đã ghi nhận 7.824 trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV, trong đó có 170 trường hợp tử vong (trong đó, 162 trường hợp tử vong tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc; 8 trường hợp tử vong tại các tỉnh, thành phố khác). So với ngày 29.1, số ca mắc tăng 1.762 trường hợp, tử vong tăng 38 trường hợp. Riêng Trung Quốc đại lục đã ghi nhận 7.716 trường hợp mắc tại 30/31 tỉnh/thành phố. Ngoài ra, thế giới ghi nhận 19 quốc gia và vùng lãnh thổ có người bị nhiễm nCoV, cụ thể có 108 trường hợp trường hợp bệnh, gồm: Thái Lan 14, Nhật Bản 11, Hồng Kông 10, Singapore 10, Đài Loan 8, Ma Cao 7, Úc 7, Malaysia 7, Mỹ 5, Pháp 5, Việt Nam 5, Đức 4, Hàn Quốc 4, các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất 4, Canada 3, Campuchia 1, Nepal 1, Sri Lanka1 và Phần Lan 1. Trước diễn biến dịch viêm phổi Vũ Hán do vi rút nCoV lây lan và tăng nhanh, trong nước đã xuất hiện trường hợp đầu tiên nhiễm nCoV , Bộ Y tế đã có khuyến cáo mới nhất về chống lây nhiễm bệnh.