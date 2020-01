Dịch viêm phổi Vũ Hán lan rộng, Hà Nội phun khử trùng toàn bộ các trường học

Theo thông tin từ Hệ thống giám sát dịch bệnh Việt Nam, tính đến hôm nay (30.1), thế giới đã ghi nhận 7.711 trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV (mỗi ngày tăng thêm hơn 1.000 trường hợp mắc), trong đó có 170 trường hợp tử vong, chủ yếu số người chết tại Trung Quốc. Bệnh đã xâm nhập sang 17 quốc gia và vùng lãnh thổ ngoài Trung Quốc. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã đưa ra cảnh báo dịch ở cấp độ rất cao tại Trung Quốc, cấp độ cao ở khu vực và toàn cầu. Sáng nay, WHO cũng đang tiếp tục họp để quyết định có ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu do nCoV hay không.