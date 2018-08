Sáng nay, 15.8, Bộ Công an đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ này về việc thành lập Cục Truyền thông Công an nhân dân và các quyết định về công tác cán bộ tại đơn vị này.

Theo đó, Cục Truyền thông Công an nhân dân được sáp nhập từ 3 đầu mối, gồm: Truyền hình Công an nhân dân, Báo Công an nhân dân và Nhà xuất bản Công an nhân dân. Cục Truyền thông gồm có 21 phòng ban chức năng, từ 3 đầu mối nêu trên.

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thiếu tướng Mai Văn Hà được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục truyền thông Công an nhân dân.

Thiếu tướng Mai Văn Hà (56 tuổi) trước đây là Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, sau đó được điều chuyển giữ chức Tổng cục phó Tổng Cục chính trị Công an nhân dân.