Thanh niên ra đường mua bắp ở Long An không đến xã làm việc theo thư mời

“Chúng tôi đã phát đi thư để mời lần 2 đối với anh T., địa điểm làm việc lần 2 cũng là UBND xã An Vĩnh Ngãi để sự việc sớm được kết thúc. Anh T. sẽ bị xử phạt vì vi phạm quy định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 về phòng, chống Covid-19, ra đường khi không thực sự cần thiết”, bà Nhuận nói.

Như tin Thanh Niên đã đưa, lúc 9 giờ sáng 20.7, anh T., ngụ P.2, TP.Tân An chạy xe máy trên 1 đoạn đường thuộc xã An Vĩnh Ngãi thì đoàn kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19 của xã này yêu cầu dừng lại kiểm tra. Anh T. bị lập biên bản xử phạt do vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19 "ra đường không có lý do chính đáng".

Theo lời anh T., anh từ nhà ở P.2, TP.Tân An đang trên đường đến địa bàn xã An Vĩnh Ngãi để tìm mua bắp luộc về nhà ăn.

Theo đoàn kiểm tra Covid-19 xã An Vĩnh Ngãi, địa bàn P.2, TP.Tân An có siêu thị và nhiều cửa hàng tiện lợi. Để đến xã An Vĩnh Ngãi, anh T. phải di chuyển qua địa bàn các phường 2, 3 và 7. Do đó, anh T. khai đi đến xã An Vĩnh Ngãi để mua bắp luộc là không chính đáng, trong lúc toàn tỉnh Long An đang thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống Covid-19 theo Chỉ thị 16.