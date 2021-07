Long An: Đoàn kiểm tra Covid-19 lập biên bản thanh niên ra đường mua bắp luộc

Chiều 20.7, trao đổi với PV Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Nhuận, Chủ tịch UBND xã An Vĩnh Ngãi (TP.Tân An), cho biết Đoàn kiểm tra kiểm soát Covid-19 của xã vừa lập biên bản để xử phạt hành chính về hành vi “ ra đường không có lý do chính đáng ” đối với anh N.V.T (ngụ P.2, TP.Tân An).

Số ca Covid-19 tại TP.HCM phát hiện trong bệnh viện đang có xu hướng giảm

Theo bà Nhuận, vào lúc 9 giờ cùng ngày, anh T. điều khiển xe máy lưu thông trên địa bàn xã An Vĩnh Ngãi thì đoàn kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19 của xã yêu cầu dừng lại kiểm tra. Đoàn kiểm tra lập biên bản để xử phạt do anh T. vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19 với lý do "ra đường không có lý do chính đáng".

Theo anh T., anh từ nhà ở TP.Tân An đang trên đường đến địa bàn xã An Vĩnh Ngãi để tìm mua bắp luộc về nhà ăn.