Tình hình Covid-19 hôm nay 20.7: Dồn dập lập trung tâm, bệnh viện cứu F0 nguy kịch

Nhiều đơn vị từ T.Ư đến địa phương đang tăng tốc đẩy mạnh công tác chăm sóc, điều trị người nhiễm Covid-19, là thông tin đáng chú ý về tình hình Covid-19 hôm nay.

TP.HCM lập tổ công tác đặc biệt chuyên điều phối cấp cứu F0 nặng và nguy kịch. Tổ công tác này hỗ trợ công tác chuyển người bệnh Covid-19 trở nặng đến bệnh viện tuyến trên kịp thời góp phần giảm tỷ lệ tử vong. Tổ công tác có nhiệm vụ kịp thời nắm bắt nhu cầu chuyển F0 của các bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 và các bệnh viện điều trị Covid-19.

Tổ công tác còn được giao nhiệm vụ kiểm tra chế độ thường trực, sự sẵn sàng tiếp nhận F0 nặng, để kịp thời chấn chỉnh, cũng như kịp thời ghi nhận, giới thiệu nhân rộng những cá nhân và tập thể có cách làm hiệu quả.

Cấp tốc thành lập Trung tâm điều trị Covid-19 trong Quân y viện ở TP.HCM

Cũng tại TP.HCM, Trung tâm điều trị Covid-19 tại Bệnh viện quân y 175 đã chính thức hoạt động với quy mô 200 giường. Trung tâm được trang bị 2 hệ thống ECMO, 22 máy thở và 24 đầu vòi ô xy lỏng cùng nhiều hệ thống trang thiết bị khác, đáp ứng được nhu cầu điều trị cho các trường hợp bệnh nhân vừa và nặng.

Vừa đi vào hoạt động, Trung tâm đã tiếp nhận 22 bệnh nhân trong đó có 11 trường hợp bệnh nhân Covid-19 nguy kịch. Đặc biệt có bệnh nhân nguy kịch phải tiến hành lọc máu, sử dụng thuốc vận mạnh…

TP.HCM hiện có 38 bệnh viện thuộc 4 tầng điều trị khác nhau, hầu hết đã sử dụng gần hết công suất. Các bệnh viện đang tiếp nhận điều trị khoảng 35.000 ca F0.

Trong khi đó, Bộ Y tế thành lập các trung tâm hồi sức tích cực vùng, tại các khu vực miền Nam (ở TP.HCM, Cần Thơ) và cả miền Bắc, miền Trung. Theo đó, cứ 3 - 4 tỉnh có 1 trung tâm vùng, tập trung nhân lực, thiết bị, do Bộ Y tế trực tiếp chỉ đạo, để kịp thời hỗ trợ tiếp nhận các ca nặng từ địa phương chuyển về, cũng như điều phối máy móc.

Các tỉnh thiết lập bệnh viện chuyên điều trị Covid-19, chuyển đổi từ bệnh viện sẵn có. Giường bệnh cho khu vực điều trị bệnh nhân nặng cần chiếm khoảng 10%. Các bệnh viện tuyến tỉnh thiết lập tối thiểu 50 giường cấp cứu, hồi sức tích cực để điều trị bệnh nhân nặng theo phân tầng điều trị. Các bệnh viện tuyến huyện và tương đương thiết lập hệ thống ô xy trung tâm, chuẩn bị các giường hồi sức.

430 tu sĩ tình nguyện đến bệnh viện chăm sóc bệnh nhân Covid-19 tại TP.HCM

Văn phòng Tòa Tổng giám mục Sài Gòn vừa có thông báo cho biết, ngoài việc tương trợ, chia sẻ lương thực hằng ngày cho các gia đình thiếu thốn khó khăn, trong những ngày sắp tới, sẽ có 430 tu sĩ tình nguyện đến các bệnh viện để chăm sóc bệnh nhân mắc Covid-19 theo sự hướng dẫn của ngành y tế. Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng (Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM) đã có bức tâm thư kêu gọi Phật tử tuân thủ ở nhà theo Chỉ thị 16 để tránh lây nhiễm Covid-19. Bên cạnh đó tu hành tại gia, không đến tự viện, chia sẻ với mọi người bằng hành động thiết thực. Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng (Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM) đã có bức tâm thư kêu gọi Phật tử tuân thủ ở nhà theo Chỉ thị 16 để tránh lây nhiễm Covid-19. Bên cạnh đó tu hành tại gia, không đến tự viện, chia sẻ với mọi người bằng hành động thiết thực.

Sau khi Thủ tướng đồng ý giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đối với 19 tỉnh thành phía nam, diễn biến dịch bệnh Covid-19 tại các địa phương này vẫn căng thẳng.

Tính từ ngày 19.7 đến sáng 20.7, tỉnh Vĩnh Long ghi nhận 81 trường hợp dương tính với Covid-19, trong đó có 43 ca đã được Bộ Y tế công bố, 38 ca đang chờ công bố. Trong 38 ca dương tính mới, có 28 trường hợp là F1 liên quan chuỗi lây nhiễm Công ty TNHH Tỷ Xuân (KCN Hòa Phú, H.Long Hồ) đã cách ly trước đó tại các khu cách ly tập trung.

Các trường hợp đáng chú ý tại Công ty TNHH Tỷ Xuân có: 1 trường hợp là chuyên gia người Đài Loan, phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc; 6 trường hợp là công nhân ở phân xưởng A12, B5, B7; 2 trường hợp F1 liên quan chuỗi lây nhiễm tại đây.

Tỉnh Bạc Liêu vừa phát hiện 4 ca dương tính Covid-19 trong một gia đình ở ấp Ninh Thạnh, xã Ninh Quới A, H.Hồng Dân, gồm: sản phụ, chồng, con trai và cháu gái. Vợ chồng sản phụ làm cho một công ty ở TP.Thủ Đức (TP.HCM), do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 đã về địa phương nhiều ngày qua.

Bốn trường hợp này được test nhanh sau đó lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR, đều cho kết quả dương tính với Covid-19. Cả 4 ca người cùng gia đình được đưa đi cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu. Tỉnh này thiết lập vùng cách ly y tế tại khu vực thuộc ấp Ninh Thạnh, xã Ninh Quới A (H.Hồng Dân) nơi có trên 333 hộ dân, 1.541 nhân khẩu, từ 0 giờ ngày 20.7.

Trong khi đó, tổng số ca dương mới trong đợt dịch thứ 4 tại tỉnh Đồng Nai đã là 1.351 trường hợp, trong đó TP.Biên Hòa 650 ca, H.Vĩnh Cửu 181 ca, H.Nhơn Trạch 156 ca, H.Thống Nhất 145 ca...

Trong 161 ca dương tính Covid-19 mới ghi nhận, nhiều ca liên quan đến ổ dịch tại Công ty Changsin Việt Nam (H.Vĩnh Cửu), gồm nhiều người buôn bán xung quanh công ty, các F1 và công nhân ở các khu nhà trọ tại xã Thạnh Phú (H.Vĩnh Cửu), P.Trảng Dài (TP.Biên Hòa) và 1 số xã, phường khác. Bên cạnh đó, tỉnh này xuất hiện ổ dịch mới tại chợ Long Khánh (TP.Long Khánh), từ người buôn bán, vận chuyển hàng hóa.

Quận Tân Bình giăng dây đầu ngõ, ngăn “chui hẻm” né chốt kiểm soát Covid-19

Liên tục xảy ra nhiều vụ chống đối người thi hành công vụ, tại các tổ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Khoảng 6 giờ 55 ngày 19.7, Trần Văn Hùng (48 tuổi, ở ấp An Hưng, xã An Thạnh 3, H.Cù Lao Dung, Sóc Trăng) chạy xe máy từ nhà ra đến chốt kiểm soát dịch Covid-19 thuộc ấp An Hưng, nhưng không chấp hành yêu cầu kiểm tra y tế.

Tổ tuần tra lưu động của công an xã An Thạnh 3 truy tìm, nhắc nhở nhưng Hùng đe dọa, nhục mạ. Hùng nhặt 1 khúc gỗ đánh lực lượng tổ công tác, sau đó, đuổi đánh 1 người trong tổ nhiều lần làm bị thương. Tổ công tác đã khống chế, bắt giữ Hùng đưa về trụ sở Công an xã An Thạnh 3. Cơ quan CSĐT Công an H.Cù Lao Dung (Sóc Trăng) đã ra quyết định tạm giữ hình sự Trần Văn Hùng để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ.

Tại tỉnh Lâm Đồng, xảy ra vụ việc 2 người vượt 4 chốt kiểm soát Covid-19 là Trần Công Linh (23 tuổi) và Nguyễn Văn Thái (20 tuổi, cùng trú tại tỉnh Gia Lai). Tối 18.7, 2 người này chạy xe máy gần đến chốt kiểm soát Covid-19 trên TL721 (xã Đạ Kho, H.Đạ Tẻh) thì tắt đèn xe. CSGT ra hiệu dừng xe để kiểm tra, nhưng 2 thanh niên này bỏ chạy qua chốt.

Đến chốt kiểm soát tiếp theo, 2 người này chạy xe bên trái đường để vượt qua. Tiếp tục đến chốt số 1 và số 2 thuộc địa bàn xã Mỹ Đức, 2 người này vẫn không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng, phóng xe vượt qua.

Khi đến đèo Con Ó, 2 người này tông bay rào chắn chốt kiểm dịch tại đây. Lực lượng dân quân truy đuổi, 2 người này ép xe khiến 1 dân quân bị té ngã bị thương phải nhập viện. Lên đỉnh đèo Con Ó, gặp chốt kiểm soát thứ 5, CSGT chặn, yêu cầu dừng xe, cả 2 tông đứt dây căng ngang đường, bỏ chạy vào rừng cao su. Lực lượng chức năng vây bắt được cả hai, đưa về trụ sở làm việc. Công an H.Đạ Tẻh (Lâm Đồng) đã ra lệnh tạm giữ hình sự 2 người này để điều tra, làm rõ vụ việc.

Tài xế lâu ngày về nhà bỗng thấy cả phường bị phong tỏa chống Covid-19

Thêm Bệnh viện dã chiến số 10, với 3.500 giường bệnh TP.HCM vừa có thêm một bệnh viện dã chiến từ khu căn hộ tái định cư P.An Khánh, Q.2, TP.HCM (công trình do Novaland quản lý). Theo đó, cơ quan chức năng của TP.HCM sử dụng nơi đây để lập Bệnh viện dã chiến số 10 nhằm tăng cường nguồn lực, cơ sở vật chất cho ngành y tế phòng chống dịch Covid-19. Bệnh viện dã chiến số 10 dự kiến có sức chứa khoảng 3.500 giường bệnh. Trước đó, tập đoàn này đã huy động một lượng lớn đội ngũ kỹ sư, nhân công xây dựng để gấp rút cải tạo, sửa chữa, hoàn tất khu căn hộ nói trên và đã trang bị đầy đủ: điện, nước, PCCC, phòng thu gom rác, camera giám sát, hệ thống wifi internet, loa âm thanh, thang máy, chỗ để xe… Toàn bộ 506 căn hộ đã sẵn sàng để tiếp đón người bệnh... Sau khi đẩy lùi dịch Covid-19, toàn bộ chung cư sẽ được khử khuẩn và vệ sinh toàn bộ hệ thống theo hướng dẫn của Bộ Y tế cho cả tất cả các sảnh, phòng và các khu vực công cộng để đảm bảo và an toàn vệ sinh tuyệt đối. Tập đoàn Novaland cũng đang phối hợp với Sở Y tế và các ban ngành liên quan tiếp tục bàn giao một số khu vực, dự án để chung tay với TP.HCM chống dịch Covid-19.