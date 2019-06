Thanh tra nhận hối lộ - Công tác cán bộ 'có vấn đề'

Không còn hồ sơ cung cấp cho đoàn thanh tra mới ?

Mới đây, Bộ Xây dựng đã cử một đoàn thanh tra mới với 13 thành viên đến H.Vĩnh Tường để tiếp tục công tác thanh tra sau khi đoàn thanh tra do bà Nguyễn Thị Kim Anh làm trưởng đoàn bị bắt quả tang nhận hối lộ hàng trăm triệu đồng. Ông Vũ Đức Kim, Chánh văn phòng UBND H.Vĩnh Tường, cho rằng hiện một số hồ sơ tài liệu của 29 xã đã bị niêm phong, chuyển cho Công an tỉnh Vĩnh Phúc lưu giữ, không rõ có còn hồ sơ tài liệu cung cấp cho đoàn thanh tra mới. Về việc này, BĐ Tuyết Nhung (Hà Nội) cho rằng mỗi một dự án đều có 7 bộ hồ sơ đầy đủ. Trong đó có một bộ hồ sơ gốc đóng dấu (mộc) do chủ đầu tư niêm phong lưu giữ nghiêm ngặt. Việc mở niêm phong bộ hồ sơ này chỉ được thực hiện khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Vì thế, không có chuyện không có hồ sơ cung cấp.