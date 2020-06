Thanh tra việc mua máy xét nghiệm Covid-19 ở Thanh Hóa: Không xác định giá máy thấp hay cao?

Từ ngày 8 - 26.5, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa tiến hành thanh tra 6 gói thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 , gồm 4 gói thầu do Sở Y tế Thanh Hóa làm chủ đầu tư: mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ điều trị bệnh nhân và thiết bị giám sát nhiệt độ của hành khách tại Cảng hàng không Thọ Xuân; mua sắm thiết bị y tế phục vụ điều trị bệnh nhân; mua sắm hệ thống trang thiết bị xét nghiệm virus SARS-CoV-2 ; mua sinh phẩm, vật tư, hóa chất phục vụ xét nghiệm virus SARS-CoV-2 và 2 gói thầu do Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa (thuộc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa) làm chủ đầu tư, đều là mua hóa chất, vật tư phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Tổng giá trị 6 gói thầu là hơn 79,9 tỉ đồng, đều sử dụng hình thức chỉ định thầu.

Lấy thông tin trên mạng làm căn cứ chỉ định thầu

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, Thanh tra tỉnh đã ban hành kết luận thanh tra, chỉ ra nhiều thiếu sót trong hồ sơ mua máy xét nghiệm Covid-19

Cụ thể, đối với hồ sơ thực hiện để mua máy xét nghiệm Covid-19, đơn vị tư vấn thẩm định giá đã thu thập thông tin trên một số trang mạng nước ngoài về giá các sản phẩm tương tự và lấy báo giá của 3 đơn vị kinh doanh làm cơ sở để so sánh, xác định giá. Tuy nhiên, đơn vị này chưa thu thập thông tin từ các giao dịch trên thị trường đối với sản phẩm tương tự hoặc báo giá của nhà sản xuất, của đơn vị phân phối cấp 1, đơn vị phân phối độc quyền... để tham khảo, lựa chọn giá tối ưu đối với sản phẩm; báo giá không thể hiện thông tin hiệu lực.

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện các bước mua máy xét nghiệm, Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa chưa thực hiện đầy đủ việc đăng tải thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Tương tự, việc mua máy đo thân nhiệt từ xa (do Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa làm chủ đầu tư) và 2 gói thầu mua hóa chất, vật tư phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh (do Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thanh Hóa làm chủ đầu tư) cũng có chung các thiếu sót: “đơn vị tư vấn đã thu thập thông tin trên mạng và lấy báo giá của 3 đơn vị kinh doanh, làm cơ sở để so sánh, xác định giá. Tuy nhiên, chưa thu thập được thông tin từ kết quả các hợp đồng đã giao dịch thành công trên thị trường đối với sản phẩm tương tự, hoặc báo giá của nhà sản xuất... để tham khảo, phân tích, lựa chọn giá tối ưu đối với sản phẩm”.

Cần làm rõ giá máy có hợp lý?

Việc tiến hành thanh tra các gói thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trong đó có gói thầu mua sắm máy xét nghiệm Covid-19 được Thanh tra tỉnh Thanh Hóa thực hiện theo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa ngày 6.5.

Thời điểm này, dư luận đặc biệt quan tâm về giá máy xét nghiệm Covid-19 sau khi cơ quan chức năng phát hiện vụ việc của CDC Hà Nội “thổi” giá cao gấp nhiều lần, tiếp đó là thông tin ở nhiều tỉnh, thành mua máy chênh lệch nhau lên đến hàng tỉ đồng, dù cùng chủng loại máy.

Thế nhưng, kết luận của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa dù chỉ ra nhiều thiếu sót trong thực hiện gói thầu mua sắm máy xét nghiệm Covid-19, lại không chỉ ra được vấn đề dư luận quan tâm, đó là giá mua máy của tỉnh này có thật sự hợp lý, cao hay thấp.

Kết luận thanh tra chỉ nêu gói thầu mua sắm trang thiết bị xét nghiệm Covid-19 do Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa làm chủ đầu tư đã được thực hiện theo phương thức chỉ định thầu với mức giá hơn 4,5 tỉ đồng; trong đó, hệ thống Realtime PCR tự động được mua với giá 3,796 tỉ đồng.

Sau khi phát hiện những thiếu sót trong quá trình mua máy xét nghiệm, thanh tra kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân của Sở Y tế và Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa . Đến hôm qua (7.6), việc kiểm điểm xem xét trách nhiệm chưa thực hiện xong.