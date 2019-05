Thầy dạy lái xe bị 'tố' sờ đùi nữ học viên gửi đơn tố giác tội phạm

Mới đây, trên mạng xã hội phát tán clip dài hơn 1 phút, nội dung "tố" một giáo viên dạy lái xe đã sờ đùi nữ học viên và bị cô gái này cùng một nhóm người đánh đập.

Liên quan đến sự việc, anh Phạm Tuấn Anh (36 tuổi, quê tại huyện Thanh Chương, Nghệ An; thường trú tại huyện Hoài Đức, Hà Nội), giáo viên dạy lái xe của một trung tâm có địa chỉ tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), cho biết anh chính là nạn nhân trong clip.

Ảnh NVCC Anh Tuấn Anh đi khám sức khỏe tại Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội)

Theo đó, anh Tuấn Anh có dạy bổ túc tay lái cho một nữ học viên có tên L. trú tại số 75 Tam Trinh (quận Hoàng Mai, Hà Nội). Trong buổi dạy đầu tiên (4.5), anh Tuấn Anh cho chị L. lái xe vào phố. Tại đây, chị L. đạp nhầm chân ga và được anh Tuấn Anh đẩy chân ra khỏi bàn đạp ga.

“Trước khi dùng tay đẩy chân của nữ học viên ra khỏi bàn đạp ga, tôi có nói: “Xin lỗi em, như này là nguy hiểm, tôi có thể làm như này để an toàn, và bạn ấy chỉ cười. Sau đó, tôi tiếp tục hướng dẫn bạn ấy lái xe và không hề đụng chạm gì nữa”, anh Tuấn Anh nói.

Đến ngày 5.5, anh Tuấn Anh tiếp tục tới đón chị L. đi học. Sau khi lên xe thì bất ngờ xuất hiện một nhóm thanh niên 7 người xăm trổ tiến lại mở cửa xe và lôi anh Tuấn Anh ra ngoài đánh đập, chửi bới.

Đáng chú ý, trong lúc bị nhóm người này đánh đập, chị L. cũng lớn tiếng chửi bới, đe dọa và cho rằng anh Tuấn Anh có hành vi sàm sỡ mình

Phát hiện sự việc, người dân gọi Công an phường Mai Động (quận Hoàng Mai) tới giải quyết, lúc này nhóm người mới chịu dừng lại và đã bị công an đưa về trụ sở làm việc.

Ảnh NVCC Đơn tố cáo của anh Phạm Tuấn Anh

Theo anh Tuấn Anh, tại trụ sở công an, có một đôi vợ chồng tự xưng là anh chị của chị L. đứng ra hòa giải và anh Tuấn Anh đã đồng ý ký giấy hòa giải. Sau đó, anh Tuấn Anh được đưa đi khám và giám định sức khỏe tại Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội).

Tuy nhiên, đến ngày 6.5, anh Tuấn Anh thấy clip kể trên được đăng tải và chia sẻ trên mạng xã hội. “Sự việc này làm mất danh dự, nhân phẩm; ảnh hưởng lớn tới tinh thần và công việc, tình cảm gia đình của tôi”, anh Tuấn Anh nói.

Ngày 7.5, anh Tuấn Anh đã làm đơn trình báo và tố giác tội phạm để gửi Công an quận Hoàng Mai, đề nghị làm rõ hành vi của nhóm côn đồ đã đánh đập, xúc phạm mình để xử lý trước pháp luật.

Ngày 8.5, anh Tuấn Anh cho biết: "Tôi đã gặp luật sư, sẽ gửi đơn tới Công an quận Hoàng Mai đề nghị làm rõ sự việc này. Tôi cũng yêu cầu quản trị các trang mạng xã hội gỡ bỏ clip, đồng thời bồi thường thiệt hại về sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của tôi”.

Đại tá Nguyễn Đình Chiến, Trưởng Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội), cho biết trong chiều 8.5, đơn vị đã tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của nam giáo viên kể trên. Hiện, Công an quận Hoàng Mai đã rút toàn bộ hồ sơ từ Công an phường Mai Động về để trực tiếp vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.