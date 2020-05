Thêm 1 bệnh nhân mắc Covid-19, là chuyên gia dầu khí người Anh

Chiều 3.5, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 (Ban chỉ đạo) thông báo ghi nhận thêm 1 ca mắc Covid-19 tại Việt Nam, là bệnh nhân (BN) thứ 271.

Theo Ban chỉ đạo, BN 271 (nam, 37 tuổi, quốc tịch Anh) là chuyên gia của Tập đoàn dầu khí, nhập cảnh để thực hiện dự án kinh tế. Ngày 28.4, chuyên gia này từ Anh tới sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) trên chuyến bay riêng mang số hiệu AXY 2504 (không phải chuyến bay chở khách thương mại); cùng đi có 12 chuyên gia khác.

Ngay sau khi nhập cảnh, tất cả đã được đưa về H.Cần Giờ (TP.HCM) cách ly tập trung. Xét nghiệm lần 1 (ngày 28.4) với tất cả 13 người đều cho kết quả âm tính. Ngày 2.5, những người này được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, qua đó 12 người có kết quả âm tính, riêng BN 271 có kết quả dương tính với Covid-19 . Hiện BN 271 đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi (H.Củ Chi, TP.HCM).

Đến ngày 3.5 là tròn 100 ngày kể từ khi Việt Nam phát hiện ca bệnh đầu tiên vào ngày 23.1 (2 cha con người Trung Quốc đến Việt Nam từ TP.Vũ Hán). Trong số 271 BN, đã có 219 ca được công bố khỏi bệnh. Ngoài ra, có 14 BN tái dương tính với Covid-19 sau nhiều lần xét nghiệm âm tính, được công bố khỏi bệnh. Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư và một số đơn vị điều trị đang nghiên cứu về nguyên nhân và khả năng lây nhiễm từ các ca tái dương tính.

* Đang nuôi cấy vi rút ở bệnh nhân tái dương tính

Theo GS Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư (Hà Nội), chỉ sau khi nuôi cấy và làm các xét nghiệm giải trình tự gien mới có thể xác định được các BN tái dương tính với vi rút từng nhiễm trước đó hay do chủng vi rút mới có biến đổi. Việc tái dương tính với vi rút mới (nếu có) cũng không bất thường. Tương tự như với bệnh sốt xuất huyết do vi rút Dengue đang lưu hành rộng rãi tại Việt Nam, một người có thể mắc bệnh 4 lần do cơ thể nhiễm 4 thể vi rút Dengue (D1, D2, D3 và D4).