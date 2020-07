Thêm 1 ca nghi nhiễm Covid-19 ở Hà Nội là người về từ Đà Nẵng

Chiều 29.8, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 TP.Hà Nội đã họp phiên thứ 2 của đợt phòng chống dịch thứ 3 dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung. Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cho biết, trên địa bàn thành phố xuất hiện thêm 1 ca nghi mắc Covid-19.

Ca nghi ngờ thứ 2 là một bệnh nhân nam tên là C., 76 tuổi, trú tại đường Hoàng Hoa Thám. Ông C. vào Đà Nẵng chơi từ giữa tháng 7. Ngày 21 - 22.7, ông C. có đi khám tại Bệnh viện C Đà Nẵng, sau đó về Hà Nội và cho đến nay vẫn không thấy có triệu chứng gì. Khi nghe thông tin về dịch Covid-19 tại Đà Nẵng, ông C. đã đến Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-Cov-2