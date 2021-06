Thêm 323 ca mắc Covid-19, TP.HCM 200 ca

Trong đó, 9 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh gồm: tại Kiên Giang 4 ca, Tây Ninh 3 ca và Khánh Hòa 2 ca. 314 ca mắc do lây nhiễm trong nước, gồm tại TP.HCM 200 ca; Bình Dương 36 ca; Bắc Giang 20 ca; Hưng Yên và Quảng Ngãi mỗi tỉnh có 15 ca; Phú Yên 8 ca, Long An 7 ca, Bắc Ninh 6 ca, Nghệ An 4 ca, Đà Nẵng 2 ca và Bắc Kạn 1 ca.