Thêm 590 ca Covid-19 lây nhiễm trong nước, nhiều bệnh nhân là người về từ TP.HCM

Theo thông tin từ Bộ Y tế , từ 12 giờ tới 18 giờ ngày 9.7, cả nước ghi nhận thêm 591 bệnh nhân (BN) Covid-19 mắc mới (BN25420 - BN26010).

Trong đó, chỉ có 1 ca cách ly sau nhập cảnh, còn lại 590 ca ghi nhận trong nước tại TP.HCM (400 ca), Long An (40 ca), Tiền Giang (34 ca), Đồng Tháp (32 ca), Khánh Hòa (25 ca), Phú Yên (22 ca), Hưng Yên (8 ca), Bình Dương (7 ca), Cần Thơ (6 ca), Bắc Ninh (5 ca), Hậu Giang (4 ca), Sóc Trăng (2 ca), Đắk Nông (1 ca), Bình Phước (1 ca), Đà Nẵng (1 ca), Nghệ An (1 ca), Bắc Giang (1 ca). Trong đó 500 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Cụ thể, 5 ca bệnh (BN25420 - BN25423, BN25521) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh là các trường hợp trong khu cách ly và khu vực phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 9.7 dương tính với SARS-CoV-2

32 ca bệnh (BN25424 - BN25432, BN25480 - BN25486, BN25489 - BN25497, BN25499 - BN25504, BN25508) ghi nhận tại tỉnh Đồng Tháp gồm 28 ca là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 2 ca có tiền sử về từ TP.HCM; 2 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

1 ca bệnh (BN25433) ghi nhận tại TP.Đà Nẵng là nam, 52 tuổi, địa chỉ tại Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng; là F1 của BN17329, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 8.7 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế Hòa Vang, TP.Đà Nẵng.

22 ca bệnh (BN25434 - BN25439, BN25442 - BN25443, BN25446 - BN25447, BN25455, BN25461, BN25467, BN25470, BN25474, BN25478 - BN25479, BN25506, BN25517 - BN25519, BN25522) ghi nhận tại tỉnh Phú Yên là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 6 - 7.7 dương tính với SARS-CoV-2.

4 ca bệnh (BN25440 - BN25441, BN25444 - BN25445) ghi nhận tại tỉnh Hậu Giang gồm 3 ca có tiền sử về từ TP.HCM; 1 ca có tiền sử đi về từ tỉnh Bình Dương. Kết quả xét nghiệm ngày 8.7 dương tính với SARS-CoV-2, đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Hậu Giang.

1 ca bệnh (BN25487) ghi nhận tại tỉnh Bình Phước là nữ, 49 tuổi, địa chỉ tại TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước; liên quan đến chợ Bình Điền, TP.HCM. Kết quả xét nghiệm ngày 8.7 dương tính với SARS-CoV-2, đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

1 ca bệnh (BN25498) ghi nhận tại tỉnh Nghệ An là nữ, 2 tuổi, địa chỉ tại TP.Vinh, tỉnh Nghệ An; là F1 của BN21577, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 8.7 dương tính với SARS-CoV-2.

2 ca bệnh (BN25505, BN25507) ghi nhận tại tỉnh Sóc Trăng có tiền sử về từ TP.HCM, đã chủ động khai báo y tế . Kết quả xét nghiệm ngày 8.7.2021 dương tính với SARS-CoV-2.

8 ca bệnh (BN25509 - BN25516) ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 9.7 dương tính với SARS-CoV-2, đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở Đông Anh.

25 ca bệnh (BN25548 - BN25454, BN25456 - BN25460, BN25462 - BN25466, BN25468 - BN25469, BN25471 - BN25473, BN25475 - BN25477) ghi nhận tại tỉnh Khánh Hòa: liên quan đến BN17725, trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 7.7 dương tính với SARS-CoV-2.

1 ca bệnh (BN25520) ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang là nữ, 44 tuổi, địa chỉ tại H.Việt Yên, Bắc Giang; là F1 của BN22837 đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 9.7 dương tính với SARS-CoV-2.

34 ca bệnh (BN25523 - BN25596) ghi nhận tại tỉnh Tiền Giang gồm 14 ca là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 7 ca có tiền sử về từ TP.HCM; 7 ca liên quan đến công ty tại TX.Gò Công; 6 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

40 ca bệnh (BN25597 - BN25603) ghi nhận tại tỉnh Long An gồm 14 ca là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 11 ca liên quan đến công ty tại huyện Cần Giuộc; 15 ca liên quan đến chợ đầu mối Bình Điền. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

7 ca bệnh (BN25597 - BN25603) ghi nhận tại tỉnh Bình Dương gồm 5 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly từ trước; 2 ca có tiền sử về từ TP.HCM. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

400 ca bệnh (BN25604 - BN26003) ghi nhận tại TP.HCM gồm 320 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 80 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

1 ca bệnh (BN26004) ghi nhận tại tỉnh Đắk Nông là nam, 26 tuổi, địa chỉ tại huyện K’Rông Bông, tỉnh Đắk Lắk; có tiền sử về từ TP.HCM. Kết quả xét nghiệm ngày 9.7 dương tính với SARS-CoV-2.

6 ca bệnh (BN26005 - BN26010) ghi nhận tại tỉnh TP.Cần Thơ gồm 5 ca là các trường hợp có tiền sử về từ TP.HCM; 1 ca có tiền sử về từ tỉnh Vĩnh Long. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Cần Thơ.

Trong ngày 9.7, Việt Nam ghi nhận 1.625 ca mắc mới. Trong đó, gồm 9 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Tĩnh (3 ca), Quảng Nam (2 ca), Thái Bình (1 ca), An Giang (1 ca), Kiên Giang (1 ca), Đồng Tháp (1 ca).

Có 1.616 ca ghi nhận trong nước tại TP.HCM (1.229 ca), Long An (77 ca), Bình Dương (73 ca), Tiền Giang (34 ca), Đồng Nai (32 ca), Đồng Tháp (32 ca), Khánh Hoà (29 ca), Phú Yên (28 ca), Bắc Ninh (15 ca), Bắc Giang (10 ca), Trà Vinh (8 ca), Hưng Yên (8 ca), Quảng Ngãi (7 ca), Cần Thơ (6 ca), An Giang (5 ca), Bà Rịa - Vũng Tàu (4 ca), Hậu Giang (4 ca), Vĩnh Phúc (2 ca), Bạc Liêu (2 ca), Hà Nội (2 ca), Sóc Trăng (2 ca), Gia Lai (1 ca), Lâm Đồng (1 ca), Thanh Hóa (1 ca), Đắk Nông (1 ca), Bình Phước (1 ca), Đà Nẵng (1 ca), Nghệ An (1 ca). Trong đó, 1.359 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.