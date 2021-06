Thí điểm cách ly F1 tại nhà ở TP.HCM

Trả lời PV Thanh Niên về việc cách ly F1 tại nhà, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho biết: Trước tình hình dịch bệnh lan rộng tại Bắc Giang, Bắc Ninh, TP.HCM và một số tỉnh khác..., Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 (Ban chỉ đạo) đã đặt vấn đề: Trước đây cố gắng xây dựng các khu cách ly tập trung để đảm bảo an toàn đối với cộng đồng, kể cả người cách ly tập trung. Tuy nhiên thực tiễn khi dịch lan rộng, số lượng địa điểm cách ly tập trung hạn chế, các khu cách ly tập trung nếu thực hiện không tốt cũng có thể có khả năng lây nhiễm chéo giữa các phòng, tầng cách ly. Do đó, Ban chỉ đạo bàn bạc xây dựng phương án đến khi các khu cách ly tập trung không đáp ứng nổi thì triển khai biện pháp cách ly tại nhà với đối tượng F1. F1 cách ly tại nhà hay cơ sở sản xuất thì phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, tiêu chí theo quy định của Bộ Y tế là rất quan trọng. Nếu cách ly tại nhà mà nhà trọ là không được, nhà ống mà nhiều đối tượng qua lại thường xuyên cũng không được. Bộ Y tế cũng đã giao Cục Quản lý môi trường y tế xây dựng các tiêu chí quy định cách ly F1 tại nhà và đang có dự thảo.

Tuy nhiên, trong làn sóng dịch thứ 4 này, trẻ em dưới 15 tuổi, đặc biệt trẻ nhỏ hơn 5 tuổi khi cách ly tập trung F1 thì có nhiều nguy cơ lây nhiễm. Vì vậy, Bộ Y tế đã có công văn hướng dẫn tổ chức cách ly tại nhà cho trẻ dưới 15 tuổi và trẻ nhỏ dưới 5 tuổi. Nhưng việc đảm bảo chăm sóc y tế vẫn giống như cách ly tập trung và xét nghiệm cũng phải thực hiện nghiêm chỉnh. Dự kiến, sẽ thí điểm áp dụng cách ly F1 tại TP.HCM trong thời gian tới.

Còn GS-TS Phan Trọng Lân (Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM) cho rằng, xác định F1, F2 là khái niệm về dịch tễ nhằm xác định đối tượng để khoanh vùng xử lý chứ không phải có mối quan hệ nhân quả. Mối quan hệ nhân quả được hiểu rằng F0 là ca phát hiện đầu tiên không có nghĩa rằng F1 là do F0 lây. Nhưng xác định là để nhanh chóng khoanh vùng lại, kể cả F1 và F2. Khi khoanh vùng F1, F2 (nơi có ca F0) an toàn thì tách ra khỏi cộng đồng để bóc tách ca nào lây nhiễm, ca nào không để xử lý. Cho rằng F1, F2 là người khỏe mạnh, như vậy vấn đề hàng đầu là phải nghiêm túc trong cách ly dù ở nhà hay tập trung. Đến lúc nào đó và hy vọng rằng ý thức người dân cao hơn nữa thì có thể thực hiện cách ly tại nhà để người dân cảm thấy thoải mái hơn. Với tình hình dịch hiện nay, nhà nước làm thế nào để đảm bảo các trường hợp có nguy cơ nhiễm mà không lây lan ra cộng đồng. Do đó, hình thức cách ly tập trung mà đảm bảo được thì vẫn cách ly tập trung , theo ông Lân.