Thiếu niên dùng súng bắn ‘tình địch’ vì bị trêu chọc trên Facebook

Chiều 24.12, liên quan đến một vụ nổ súng bắn tình địch, Công an H.Hoài Nhơn (Bình Định) làm thủ tục bàn giao Trần Đức Huy (17 tuổi, ở thôn Gia Chiểu 2, TT.Tăng Bạt Hổ, H.Hoài Ân, Bình Định) cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định để tiếp tục điều tra về hành vi giết người

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 23.12, Huy gặp Trần Nhật Phong (26 tuổi, ở thôn Bình Chương, xã Hoài Đức, H.Hoài Nhơn) tại một quán nhậu ở xã Hoài Tân (H.Hoài Nhơn) nên rủ ra ngoài đường nói chuyện.

Trong lúc 2 bên to tiếng, Huy lấy súng giấu trong người bắn vào ngực bên trái của Phong rồi cùng nhóm bạn lên xe tẩu thoát. Phong bị thương, được những người có mặt ở hiện trường đưa đi cấp cứu.

Sau đó, Huy cũng được gia đình đưa đến Công an H.Hoài Nhơn đầu thú.

Làm việc với công an, Huy khai nhận có yêu một cô gái trước đây là người yêu của Phong. Thời gian gần đây, Phong hay đăng hình ảnh thời Phong và người yêu cũ lên Facebook của Huy kèm theo lời bình luận trêu chọc . Tức giận, Huy tìm cách trả thù Phong.

“Đây là vụ án giết người . Hiện chúng tôi đang làm việc, bàn giao Trần Đức Huy cho Công an tỉnh để điều tra theo thẩm quyền. Ngoài Huy, chúng tôi cũng sẽ bàn giao vũ khí, đạn dược do Huy sử dụng để phục vụ công tác điều tra”, thượng tá Trương Văn Phụng, Phó trưởng Công an H.Hoài Nhơn (Bình Định) cho biết.