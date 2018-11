Thiếu nợ, dựng chuyện 'bị bắt cóc' đòi cha mẹ trả 150 triệu đồng chuộc con

tin liên quan Nam sinh dựng chuyện bị bắt cóc để trốn nợ

Chiều 6.11, Công an TP.Hội An (Quảng Nam) cung cấp các thông tin xung quanh vụ việc "bắt người đòi tiền chuộc" xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, vào khuya 1.11, Công an TP.Hội An nhận tin báo của gia đình ông Trần B. (43 tuổi, ở P.Cẩm An, TP.Hội An) về việc con trai ông là Trần Quốc T. (18 tuổi) bị một nhóm thanh niên không rõ lai lịch khống chế, bắt giữ, đánh đập ngay tại nhà ông, ép gia đình phải trả nợ thay con trai số tiền 150 triệu đồng.

Nhận được thông tin, Công an TP.Hội An tiến hành xác minh, điều tra. Qua điều tra, Công an xác định T. hiện nay vay nợ tiền của nhiều người tại địa phương nhưng không có khả năng chi trả. Khoảng 1 tháng trước, T. bỏ nhà ra TP.Đà Nẵng làm việc tại quán nhậu và cũng để trốn nợ. Song, có làm bao nhiêu cũng không đủ trả nợ nên T. nghĩ cách làm liều.

Để thực hiện kế hoạch, ngày 1.11, T. liên lạc với Phan Việt C. (24 tuổi, ở P.Cẩm Châu, TP.Hội An) nhờ C. dàn dựng cảnh T. bị bắt giữ. Mục đích của "vở kịch" là để gia đình T. hoảng sợ, đồng ý đưa tiền trả nợ. Để kế hoạch được hoàn hảo, T. đến nhà gặp C. để bàn bạc, đồng thời viết một giấy nợ với nội dung T. nợ C. số tiền 150 triệu đồng.

Đến 21 giờ 30 phút ngày 1.11, T. cùng C. và 4 người khác đi trên xe ô tô 7 chỗ đến nhà T. Tại đây, nhóm của C. bắt đầu đánh T. ngay trước sân nhà ông B. để gia đình ông hoảng sợ, đưa tiền cho T. theo như giấy nợ đã viết.

Trong lúc vở kịch “khổ nhục kế” đang diễn ra, nhóm của C. và T. nhìn thấy ông B. gọi điện thoại cho ai đó, sợ ông B. gọi điện trình báo công an, nên cả nhóm “rút quân.