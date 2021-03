Thiếu nữ ở An Giang nhậu say, bị 2 bạn nhậu đưa vào nhà trọ hiếp dâm

Sáng ngày 13.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Châu Thành, tỉnh An Giang cho biết, vừa bắt tạm giam Lê Tuấn Dĩ (21 tuổi, trú xã Vĩnh An, H.Châu Thành) và Nguyễn Thanh Nam (23 tuổi, trú xã Tân Lập, H.Tịnh Biên, cùng thuộc tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi hiếp dâm