TP.HCM: Cụ ông 73 tuổi xâm hại bé gái 14 tuổi khiến nạn nhân mang thai

Ngày 2.3, nguồn tin của Thanh Niên cho biết Cơ quan CSĐT Công an Q.2 (TP.HCM) đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Lê Duy Hiến (73 tuổi, ngụ Q.2) về hành vi “ giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi ”. Nạn nhân là bé T. (ngụ Q.2, thời điểm xảy ra vụ án, nạn nhân mới 14 tuổi).

Theo kết luận điều tra, cuối tháng 6.2020, phát hiện bé T. có biểu hiện mệt mỏi, nôn ói nên mẹ bé T. đã đưa bé đi khám tại bệnh viện. Sau khi siêu âm, bác sĩ cho biết bé T. có thai khoảng 7 tuần. Khi mẹ hỏi thì bé T. nói đã bị bị can Hiến dụ dỗ quan hệ tình dục nhiều lần. Sau đó, mẹ bé đã đến công an trình báo sự việc.

Làm việc với Cơ quan CSĐT Công an Q.2, bé T. cho biết do trước cửa nhà bị can Hiến có kê một bộ bàn ghế đá nên bé T. cùng các bạn trong xóm đến ngồi chơi. Khoảng sau Tết Nguyên đán năm 2019, bị can Hiến nhiều lần dụ dỗ bé T. vào nhà để quan hệ tình dục, lần gần nhất vào cuối tháng 5.2020. Mỗi lần quan hệ tình dục xong, bị can Hiến đều cho bé T. từ 20.000 đến 50.000 đồng và dặn không được kể ai biết.

Theo nguyện vọng của gia đình, do còn bé T. quá nhỏ, gia đình khó khăn nên bé T. đã được tiến hành đình chỉ thai ở bệnh viện. Căn cứ vào Bản kết luận giám định pháp y về ADN của Trung tâm Pháp y thuộc Sở Y tế TP.HCM, bị can Lê Duy Hiến là người cha sinh học của mô thai trên.

Làm việc tại cơ quan điều tra, bị can Hiến không thừa nhận có hành vi giao cấu nhiều lần với bé T. Bị can Hiến khai chỉ quan hệ tình dục với bé T. một lần duy nhất vào khoảng tháng 5.2020. Cho đến ngày 1.7.2020, mẹ bé T. đến nhà và thông báo việc bé T. có thai, lúc đó bị can xấu hổ nên đã không thừa nhận.