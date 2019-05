Thiếu tướng Phan Anh Minh nghỉ công tác, chờ về hưu

Thiếu tướng Phan Anh Minh sinh ngày 8.4.1959 tại xã Lợi Bình Nhơn, TX.Tân An, tỉnh Long An; là thủ khoa khóa D9 Trường đại học An ninh nhân dân. Năm 2001, ông là Phó giám đốc Công an TP.HCM phụ trách an ninh.

Ngoài ra, thiếu tướng Phan Anh Minh từng là đại biểu Quốc hội khóa XI nhiệm kỳ 2002 - 2007, thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XI.