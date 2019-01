Thoát chết thần kỳ bên trong sà lan bị chìm trên biển

Chiều 14.1 tại buổi họp báo do UBND TP.Đà Nẵng chủ trì, thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, cho hay đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong vụ điện giật chết người hồi tháng 12.2018.