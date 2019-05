Thời gym lên ngôi: 'Chợ' gym thế giới muôn màu

Không đau đớn, không thành công

Để có thân hình đẹp, người tập gym phải trả giá rất nhiều: tập luyện đều và rất cực, ăn uống kiêng khem trong hàng tháng, thậm chí hàng năm. Sau đó muốn giữ dáng phải duy trì chế độ luyện tập và ăn uống kỷ luật như vậy.

Anh Lê Trân (ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM) tập gym được 7 năm cho biết, gym dễ mang lại body đẹp hơn những môn khác. Muốn nở ngực có bài tập ngực, muốn gọn bụng có bài bụng... Tuy nhiên do gym thường chỉ tập một mình, không mang tính đối kháng nên... dễ chán. Do đó, gym đòi hỏi ý chí và sự tự giác cao độ. “Ngoài tâm lý chán chường, có những ngày tập rất đau cơ, đi không nổi, tôi phải bò lên cầu thang. Đúng là “no pain, no gain” (không đau đớn, không thành công)”, anh nói.

Tuy nhiên, một số người muốn “đốt cháy giai đoạn” để sớm có thân hình đẹp, “cơ múi cuồn cuộn” nên lạm dụng thuốc tăng cơ bắp không theo hướng dẫn của chuyên gia. Theo các bác sĩ, việc này rất nguy hiểm, có thể dẫn đến rối loạn cương dương, vô sinh, suy gan, suy thận...

Nguyễn Như