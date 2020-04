Thông tin mới liên quan vụ TS-LS Bùi Quang Tín tử vong

Chiều tối 27.4, bà N.T.B, vợ cố TS-LS Bùi Quang Tín (45 tuổi, giảng viên Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) cho biết sáng cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã mời bà đến làm việc, ghi lời khai và ký xác nhận về việc đã tìm thấy mắt kính của ông Tín.

Trước đó, khoảng 17 giờ 30 ngày 5.4, bảo vệ chung cư New Saigon (xã Phước Kiển, H.Nhà Bè) nghe một tiếng động mạnh ở khu vực giếng trời sảnh D2 nên chạy tới kiểm tra và phát hiện một người đàn ông (sau này xác định là ông Tín) nằm bất động trên sàn bê tông, tử vong.

Nhận tin báo, Công an H.Nhà Bè phối hợp Công an TP.HCM có mặt khám nghiệm hiện trường. Đến 20 giờ ngày 5.4, công tác khám nghiệm hiện trường kết thúc. Thi thể ông Tín được đưa đi phục vụ công tác khám nghiệm tử thi, điều tra vụ việc.

Đến ngày 10.4, bà B. có đơn đề nghị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, Viện KSND TP.HCM khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của chồng bà. Trong đơn gửi Cơ quan CSĐT và Viện KSND TP, bà B. trình bày trước khi ông Bùi Quang Tín tử vong , ông bị nhiều sức ép từ phía ban lãnh đạo và các phòng ban nội bộ do có “lợi ích nhóm” và thường hay nhận được các tin nhắn đe dọa. Bà B. cũng đưa ra những bất thường, uẩn khúc từ việc kiểm tra hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Cụ thể, theo bà B., ông N.Đ.Tr. (Hiệu phó Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, có mặt tại buổi nhậu) trình bày, nhậu xong ông Tín đi về nhưng khi kiểm tra hiện trường, 2 điện thoại di động của ông Tín vẫn để trên bàn, dép vẫn để trong nhà; hiện trường xảy ra tai nạn cũng như căn hộ của ông Dũng không thu giữ được mắt kính hay mảnh vỡ nào của mắt kính mà chồng bà hay đeo.

Bởi chồng bà bị dị tật mắt cận nặng nên phải luôn đeo kính; trên ghế (đã gãy lưng) được CQĐT thu giữ, vị trí ghế đặt ngay cạnh lan can, hàng rào sắt ban công của căn hộ có dấu giày và dấu chân; có 1 đoạn tương đương thân người ở giữa trên thành lan can sắt đã sạch bụi.

Theo bà B. nếu chồng bà tự sát thì phải leo lên lan can và thành lan can phải có dấu tay của chồng bà vịn vào để leo lên (lan can cao 1,4 m và ông Tín cao tầm 1,6 m). Ngoài ra, khám nghiệm tử thi ban đầu thể hiện bao tử ông Tín trống rỗng là bất thường. Bà B. đặt vấn đề tại sao chồng bà được mời đi ăn cơm trưa mà không có một tí gì trong bao tử, phải chăng chồng bà lúc đó đã mất ý thức...