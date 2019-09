Thu gỗ lậu, chủ tịch xã 'vô tư' đem tiện lộc bình, thanh lý... không thu tiền

Ngày 27.9, một lãnh đạo UBND H.Krông Bông ( Đắk Lắk ) cho biết Hội đồng kỷ luật của huyện vừa họp, thống nhất hình thức kỷ luật khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Trung, Chủ tịch UBND xã và ông Trần Văn Hiếu, Trưởng công an xã Cư Đrăm, H.Krông Bông, do có những sai phạm trong việc xử lý gỗ lậu tang vật.

Trước đó, đầu năm 2019, ông Trần Thế Tôn (trú xã Cư Đrăm) đã có đơn tố cáo đến cơ quan chức năng về việc ông Nguyễn Văn Trung tẩu tán gỗ lậu mà xã Cư Đrăm thu giữ.

Qua điều tra , xác minh của Công an H.Krông Bông, trong thời gian từ năm 2016 - 2018, các lực lượng thuộc UBND xã Cư Đrăm đã bắt 4 vụ việc liên quan khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn. Trong cả 4 vụ này, ông Trung và ông Hiếu đều không xử lý đúng theo quy định của pháp luật, khi thì đem gỗ đi tiện lộc bình về đặt trong trụ sở UBND xã, khi thì thanh lý “bằng miệng” cho cán bộ trong xã mà không lập hồ sơ , không thu tiền…

Ông Trung đã chỉ đạo bắt giữ các vụ vi phạm về lâm sản nhưng không chỉ đạo lập hồ sơ xử lý mà tự ý quyết định giữ lại số gỗ lậu, trả phương tiện cho người vi phạm; không xử lý người vi phạm…

Còn ông Hiếu và ông Y Na Êban (Phó công an xã Cư Đrăm) tham mưu xử lý sai quy định; nhận ý kiến chỉ đạo xử lý các vụ vi phạm không đúng quy định nhưng không có ý kiến phản đối, không báo cáo cấp trên.

Cũng theo kết luận của công an, Ban thường vụ Đảng ủy xã Cư Đrăm đã không thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong quản lý Nhà nước theo quy định của pháp luật, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân.

Tháng 7.2019, Công an H.Krông Bông ra quyết định không khởi tố vụ án và kết luận: “Hành vi của ông Nguyễn Văn Trung có dấu hiệu của tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ nhưng qua điều tra xác định không có yếu tố vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác”.

Sau khi nhận được thông báo giải quyết khiếu nại của công an, ông Tôn tiếp tục làm đơn kiếu nại lên Viện KSND cùng cấp. Ngày 19.9, Viện KSND H.Krông Bông có quyết định giải quyết khiếu nại, trả lời hành vi của ông Trung có dấu hiệu phạm tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” nhưng chưa đủ yếu tố cấu thành tội này và chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự. Do đó, Viện KSND H.Krông Bông giữ nguyên toàn bộ quyết định giải quyết khiếu nại của Công an H.Krông Bông.