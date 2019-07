Thu hồi sổ đỏ Mường Thanh: Người dân có quyền khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại

Trả lời Thanh Niên tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Tư pháp chiều 30.7, ông Lê Đại Hải, Phó vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự kinh tế, đã nêu quan điểm về hoạt động “bất nhất” giữa Sở Tài nguyên - Môi trường TP.Hà Nội và Bộ Tài nguyên - Môi trường trong việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) của hàng trăm hộ dân sinh sống tại các dự án nhà ở của Tập đoàn Mường Thanh.

Theo ông Lê Đại Hải, việc giải quyết những vướng mắc liên quan đến việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất thuộc trách nhiệm của UBND TP Hà Nội và Bộ Tài nguyên - Môi trường.

“Điều 106 Luật Đất đai 2013 đã nêu rõ việc thu hồi phải có căn cứ. Điều 106 luật này quy định, giấy chứng nhận cấp không đúng thẩm quyền, sai đối tượng sử dụng đất, diện tích đất, điều kiện được cấp, mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất theo quy định thì bị thu hồi. Đi vào trường hợp cụ thể ở các dự án của Mường Thanh, chúng tôi cho rằng cần phân biệt, tách bạch quyền sở hữu của người mua nhà và trách nhiệm pháp lý của người có hành vi vi phạm”, ông Hải phân tích.

Cũng theo ông Hải, trong trường hợp chủ đầu tư dự án có sai phạm thì người dân mua nhà cũng không có sai phạm gì. “Bởi theo quy định của bộ luật Dân sự thì trường hợp người mua nhà đất của chủ đầu tư có quyết định cho phép thực hiện dự án, bán nhà cho người dân, thì sau khi quyết định đó có vấn đề, bị sửa đổi, bổ sung thì cũng không ảnh hưởng gì tới quyền của người mua nhà đất đã được cấp giấy”, ông Hải cho hay.

Đề cập đến hậu quả pháp lý khi Sở Tài nguyên - Môi trường Hà Nội đã tiến hành thu hồi 384 sổ đỏ của người dân, ông Lê Đại Hải cho rằng, việc thu hồi sổ đỏ phải có quyết định hành chính.

Trước đó, sau khi Công an TP.Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi lừa dối khách hàng xảy ra tại một số dự án do Tập đoàn Mường Thanh xây dựng, Sở Tài nguyên - Môi trường Hà Nội đã tiến hành thu hồi sổ đỏ các căn hộ thuộc phần nâng tầng, chuyển đổi công năng sai quy hoạch tại các chung cư do Tập đoàn Mường Thanh xây dựng.

Cụ thể là các tòa CT1, CT2, CT3, CT4, CT6 Xa La, quận Hà Đông; và tòa CT5 Tân Triều, huyện Thanh Trì. Đã có khoảng gần 400 sổ đỏ được thu hồi theo diện này. Tuy nhiên, ngay sau đó, Bộ Tài nguyên - Môi trường đã yêu cầu Hà Nội dừng ngay việc thu hồi sổ hồng chung cư Mường Thanh để đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.