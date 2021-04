Thu nhập của người lao động sẽ tăng trở lại, nhiều việc làm mới được tạo ra

Đây là thông điệp Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhắn gửi các cấp công đoàn và công nhân lao động tại lễ kỷ niệm 135 năm Ngày quốc tế lao động (1.5.1886 - 1.5.2021), phát động Tháng Công nhân và phối hợp với Ban chỉ đạo Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021, do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức ngày 28.4.

Chủ tịch nước khẳng định, Đảng và Nhà nước rất quan tâm và đang thực hiện nhiều biện pháp phòng chống dịch hiệu quả, hoàn thành “mục tiêu kép” để kinh tế chóng phục hồi, thu nhập sẽ tăng trở lại và nhiều việc làm mới sẽ được tạo ra không chỉ bù đắp cho giai đoạn vừa rồi mà còn tạo ra “sức bật lò xo” cho sự tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững.

Đánh giá cao Ban chỉ đạo Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động đã phối hợp với Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động đồng thời Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động với chủ đề “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh”, theo Chủ tịch nước là rất phù hợp trong bối cảnh Việt Nam đang chủ động, tích cực phòng chống dịch bệnh Covid -19