Thu phí đậu xe 'lụi' ở TP.HCM: Không loại trừ có tiêu cực !

Công an đưa một người thu phí "lụi" về làm việc Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, sáng 18.6, ngay sau khi Báo Thanh Niên đăng, Công an Q.1 phối hợp Công an P.Bến Nghé xác minh, đưa người phụ nữ thu tiền đậu ô tô "lụi" trên đường Nguyễn Văn Chiêm (P.Bến Nghé, Q.1) về trụ sở công an phường làm việc. Về vụ việc này, Công an Q.1 cho biết vẫn đang trong giai đoạn điều tra nên sẽ cung cấp thông tin với báo chí sau.