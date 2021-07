Thứ trưởng Bộ Công an làm Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Quốc hội

Theo đó, với 478/478 đại biểu tham gia bỏ phiếu (95,79% tổng số đại biểu) tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu ông Bùi Văn Cường, Tổng thư ký Quốc hội, tiếp tục làm Tổng thư ký Quốc hội khóa XV.

Tiếp đó, với 475/475 đại biểu tham gia bỏ phiếu tán thành (95,19% tổng số đại biểu), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu 9 Chủ nhiệm Ủy ban Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội.

Ông Lê Tấn Tới (52 tuổi), quê quán Cà Mau, hiện là Thứ trưởng Bộ Công an, quân hàm trung tướng. Ông Tới từng công tác tại Công an tỉnh Bạc Liêu, giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu. Sau đó, ông được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ Bộ công an trước khi được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an vào 4.2020.