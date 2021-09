Thứ trưởng Bộ Công an: Mại dâm biến tướng thành 'sugar baby', 'con nuôi'

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc cho biết, thời gian qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về cờ bạc đã giảm đáng kể, nhất là hình thức cờ bạc "truyền thống" và các sới bạc hoạt động chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, việc phát hiện, bắt giữ các vụ cờ bạc hiện nay chủ yếu là giải quyết phần “ngọn", các đối tượng liên tục thay đổi địa điểm để tổ chức đánh bạc.

Đối với tội phạm và tệ nạn liên quan đến mại dâm, tệ nạn mại dâm nơi công cộng, ông Ngọc cho biết đã giảm hẳn ở hầu hết các địa phương do thực hiện giãn cách xã hội phục vụ phòng, chống dịch Covid-19, các hoạt động kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ, cà phê vườn, karaoke, massage... dừng hoạt động nên các đối tượng không còn điều kiện để hoạt động trá hình.

Các đối tượng, đường dây hoạt động chuyên nghiệp có nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, trong đó có sự tham gia của một số người mẫu, diễn viên, sinh viên, người tham gia các cuộc thi sắc đẹp.

Đối với tội phạm và tệ nạn liên quan đến ma túy, Thứ trưởng Bộ Công an cho hay, loại tội phạm này vẫn diễn biến rất phức tạp trong điều kiện cách ly xã hội phòng, chống dịch Covid-19.

Các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia vẫn tìm mọi cách để hoạt động; tội phạm lợi dụng các phương tiện "luồng xanh" để cất giấu, vận chuyển ma túy vào các địa bàn phong tỏa phòng chống dịch; thậm chí đã phát hiện một số vụ sử dụng trái phép chất ma túy trong các cơ sở y tế, cơ quan nhà nước. Số người nghiện ma túy trong nước tiếp tục gia tăng.

Đại diện Bộ Công an cũng cho biết, trong thời gian tới, Bộ này sẽ tham mưu với Quốc hội, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tệ nạn xā hội; trọng tâm là đề xuất với Quốc hội sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật đã ban hành từ lâu, không còn phù hợp với thực tế, như: Pháp lệnh số 10 về phòng, chống mại dâm; Nghị định số 167 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội và bạo lực gia đình...