Thủ tướng chỉ đạo không để Hà Nội thiếu hàng hóa

Sáng qua 7.3, người dân Hà Nội đã đến các siêu thị, chợ dân sinh mua hàng tích trữ. Do nguồn cung dồi dào nên không xảy ra tình trạng thiếu hàng hóa.

Trả lời PV Thanh Niên, đại diện hệ thống siêu thị VinMart và VinMart+ cho biết đã tiên liệu tình hình và chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng, trong kho cũng còn nhiều hàng nhưng do người dân tập trung mua hàng quá đông vào đầu giờ nên chưa kịp đưa ra. “Hàng hóa sẽ được chuyển lên các kệ 2 tiếng/lần”, ông Đỗ Quang Thuần, đại diện hệ thống siêu thị VinMart và VinMart+ tại Hà Nội cho hay.

Hà Nội có đủ nguồn lực đảm bảo nhu yếu phẩm cho dân, không phải tích trữ gì trong lúc này. Nếu mua sắm ở siêu thị mà không thực hiện tốt các biện pháp an toàn lại dễ lây nhiễm bệnh

Bà Nguyễn Thị Phương, Phó tổng giám đốc Central Group VN, cho biết hệ thống Big C của đơn vị này đã tăng hàng dự trữ lên 300 - 400%. Hệ thống này chỉ thiếu cục bộ khi khách hàng đến quá đông, đến mức nhân viên không thể đi lấy hàng phục vụ.

Chiều qua, hoạt động tại nhiều siêu thị ở Hà Nội đã trở lại bình thường, rau xanh, gạo, dầu ăn, mì tôm chất đầy trên các kệ nhưng vắng khách. Thậm chí tại siêu thị VinMart, nhiều mặt hàng khuyến mãi , giảm giá như ngao giá 45.000 đồng/kg rẻ hơn một nửa so với thị trường; gạo Thái mua 1 túi 5 kg tặng kèm túi 1 kg; gạo Thái hồng giảm giá 44%, từ 220.000 đồng xuống 119.000 đồng; mì ăn liền một số loại giảm giá 10%... mà ít người mua.

Chị Đinh Hồng Hạnh (ở phố Mai Động, Q.Hoàng Mai), chia sẻ: “Nhìn cảnh tượng xếp hàng chen lấn nhau mua thực phẩm lúc sáng tôi sợ quá. Nhưng đến chiều mọi thứ lại ê hề. Đúng là chỉ thiếu tiền chứ hàng trong siêu thị không thiếu”.

Điều tiết hàng từ các địa phương cho Hà Nội, TP.HCM Ngày 7.3, Bộ Công thương họp khẩn để bàn về cung ứng hàng hóa thiết yếu trong dịch Covid-19. Theo Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, VN là quốc gia có năng lực sản xuất nhu yếu phẩm và đã tính toán phương án đảm bảo nguồn hàng cho cả thời điểm cực đoan nhất. Ông Trần Duy Đông, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, cho biết cơ quan này đã đề nghị các doanh nghiệp chuẩn bị nguồn cung thiết yếu để phòng chống dịch bệnh. Theo đó, dự báo nhu cầu người dân sẽ tăng nên Big C tăng 3 lần lượng hàng dự trữ tại kho, SaigonCo.op tăng 50%, VinMart tăng từ 30 - 50%. Các nhà cung ứng đều có kế hoạch đảm bảo nguồn cung thực phẩm như gạo, mì, thực phẩm, sẵn sàng chuẩn bị nguồn hàng và không có hiện tượng găm hàng, sốt giá... Vụ Thị trường trong nước cũng đề nghị các doanh nghiệp phân phối, hệ thống các siêu thị trên tăng cường nguồn cung hàng hóa, nhất là các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, bảo đảm đáp ứng đủ nhu cầu của người dân; có phương án điều tiết nguồn hàng từ các nhà cung cấp, từ các điểm bán hàng ở các địa phương về cho các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM để tăng lượng cung ứng cho địa bàn này trong bối cảnh dịch tại các đô thị diễn biến phức tạp. Trao đổi thêm với Thanh Niên, ông Đông cho hay, sáng sớm 7.3, Bộ đã cùng Sở Công thương Hà Nội đi kiểm tra các siêu thị lớn, yêu cầu các doanh nghiệp khẩn trương tăng nguồn hàng và điều tiết nguồn hàng cho Hà Nội. “Nhiều hệ thống đã điều nguồn hàng từ các tỉnh lân cận về Hà Nội, tăng tần suất giao hàng và tăng nhân lực, làm thêm ca”, ông Đông nói.

Đại diện hệ thống siêu thị Big C cho biết, để giảm tải người mua tại một thời điểm, Big C sẽ điều chỉnh thời gian mở cửa. Từ hôm nay 8.3, các siêu thị Big C mở từ 7 giờ thay vì 8 giờ như mọi khi và đóng cửa lúc 23 - 0 giờ, khi hết khách hàng.