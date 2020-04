Thủ tướng chỉ đạo thanh tra các gói thầu mua sắm phòng chống Covid-19

Sau khi Bộ Công an khởi tố vụ án tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội do liên quan đến việc mua máy xét nghiệm Covid-19 , công an nhiều tỉnh, thành cũng xác minh việc mua thiết bị chống dịch tại địa phương. Ngày 27.4, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Thái Bình xác nhận việc Công an tỉnh Thái Bình yêu cầu đơn vị này cung cấp toàn bộ hồ sơ trong việc mua bán hệ thống Realtime PCR. Đây là hệ thống được Sở Y tế tỉnh Thái Bình mua theo hình thức chỉ định thầu với giá hơn 6,4 tỉ đồng và đưa vào sử dụng từ ngày 1.4. Hệ thống được Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Tài Lộc cung cấp. Sau 15 ngày sử dụng, Sở Y tế tỉnh Thái Bình đã có văn bản gửi đơn vị cung cấp đề nghị giảm giá và được rút xuống còn 5,8 tỉ đồng, giảm 648 triệu đồng so với ban đầu. Nhà thầu còn tặng kèm gói bảo hành 5 năm thay vì 1 năm như thông thường. Sở Y tế tỉnh Thái Bình cho biết, đây là giá trọn gói, gồm tất cả các thiết bị của hệ thống xét nghiệm Covid-19. Thanh Niên đã nhiều lần liên lạc với Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Tài Lộc nhưng không nhận được sự hồi đáp.