Thủ tướng chỉ đạo: TP.HCM phải đẩy mạnh đầu tư các dự án trọng điểm

Về phía lãnh đạo T.Ư có: Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình; Bộ trưởng các bộ: GD-ĐT, LĐ-TB-XH, Y tế, Công thương, NN-PTNT, Tài chính, TN-MT...

Theo ông Nhân, có một số đầu việc đã thực hiện, như: ban hành mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô; điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn; thực hiện và sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương; chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập...

Cũng theo ông Nguyễn Thiện Nhân, đội ngũ cán bộ đương nhiệm và quy hoạch các chức danh theo quy định của TP khá đông; chỉ tiêu đào tạo được phân bổ cho TP chưa đáp ứng yêu cầu về trang bị trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ chủ chốt. Do vậy, Ban Thường vụ Thành ủy kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho phép TP được thí điểm chủ động đào tạo lý luận chính trị trình độ cao cấp tại Học viện Cán bộ TP; xem xét chấp thuận mở rộng đối tượng đào tạo cao cấp lý luận chính trị...

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đề xuất, kiến nghị Chính phủ 10 nội dung then chốt. Đáng chú ý là đề xuất Chính phủ phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho TP; ban hành quyết định quy định cơ chế phối hợp giữa TP và các bộ ngành trong việc rà soát, sắp xếp lại và xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước do các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc T.Ư quản lý trên địa bàn; sớm ban hành các nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, dạy nghề, y tế...; được chỉ định chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại đối với nhà đầu tư đang sử dụng phần diện tích đất có nguồn gốc do đền bù từ đất nông nghiệp, đất chuyên dùng và khu đất này đã được xác định là đất ở trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hằng năm và trong đồ án quy hoạch xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt…; chấp thuận chủ trương cho triển khai dự án tuyến đường Vành đai 3, đoạn qua địa bàn TP; đẩy nhanh tiến độ mở rộng sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất để đáp ứng nhu cầu vận chuyển, giảm ùn tắc giao thông...