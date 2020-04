Thủ tướng: 'Đây chưa phải là lúc xả hơi trong phòng, chống dịch Covid-19'

"Chưa phải là lúc xả hơi"

Nhắc lại phát biểu tại phần khai mạc cuộc họp là chúng ta đã cơ bản đầy lùi dịch bệnh, làm chủ được tình hình, Thủ tướng nêu rõ chúng ta không được chủ quan, không được lơ là, mất cảnh giác, đặc biệt là những người làm công tác phòng, chống dịch, lúc này chưa phải lúc xả hơi hoàn toàn.

Các cơ quan chức năng, đặc biệt Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, cần tiếp tục thực hiện chiến lược được đề ra, kiên quyết ngăn chặn dịch xâm nhập, phát hiện sớm, khoanh vùng dập dịch một cách kịp thời, hiệu quả. Mặc dù nguy cơ thấp, không có ca lây nhiễm trong cộng đồng (trong 12 ngày qua) nhưng việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 19 trên một số góc độ, một số khu vực cần phải tiếp tục được quan tâm, nhất là trong kỳ nghỉ kéo dài.

Thủ tướng cũng yêu cầu người đứng đầu chính quyền cơ sở phải kiên quyết thực hiện các biện pháp đã nêu ra, đặc biệt là chống tình trạng tập trung đông người, không tuân thủ các biện pháp phòng dịch thông thường. Làm sao bảo đảm một kỳ nghỉ lành mạnh, an toàn cho người dân, an toàn với dịch bệnh, bảo đảm an toàn giao thông. Theo Thủ tướng, riêng hệ thống phòng, chống dịch bệnh phải tiếp tục hoạt động 100%.