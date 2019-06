Thủ tướng nêu sáng kiến kết nối các trung tâm đổi mới sáng tạo tại G20

Chiều nay, 28.6, Hội nghị G20 đã họp phiên toàn thể về đổi mới sáng tạo, sau khi thảo luận chuyên đề về kinh tế số do Thủ tướng nước chủ nhà Nhật Bản Abe Shinzo chủ trì ở phiên khai mạc buổi sáng.

Phát biểu tại phiên họp đổi mới sáng tạo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Việt Nam xác định kinh tế số là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và sẽ Chính phủ sẽ ban hành chiến lược chuyển đổi số quốc gia vào cuối năm năm.

Hoan nghênh sáng kiến của Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo về lưu chuyển tự do dữ liệu đi đôi với bảo đảm sự tin cậy, Thủ tướng cũng đề nghị cần có khuôn khổ pháp luật, quy tắc toàn cầu về lưu chuyển và quản trị dữ liệu. Thủ tướng khẳng định, Việt Nam và các nước ASEAN sẵn sàng hợp tác với các nước G20 khuyến khích đổi mới sáng tạo, tranh thủ tối đa lợi ích của kinh tế số, song vẫn bảo đảm tôn trọng luật pháp quốc tế và nội luật quốc gia.

Đánh giá cao cách tiếp cận của các nước G20 về phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) lấy con người làm trung tâm, Thủ tướng nhấn mạnh: “Sáng tạo công nghệ mới trước hết phải vì con người và cần phải gìn giữ các giá trị đạo đức nhân văn tốt đẹp”.

Cùng với đó, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam đã nêu sáng kiến về thúc đẩy hình thành mạng lưới toàn cầu kết nối các trung tâm đổi mới sáng tạo, trong đó có các các trung tâm nghiên cứu - phát triển trí tuệ nhân tạo, nhằm thúc đẩy chia sẻ tri thức, công nghệ mới, hỗ trợ các nước đang phát triển tranh thủ các cơ hội từ đổi mới sáng tạo và trí tuệ nhân tạo, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau và thúc đẩy hòa bình, phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.

Trước đó, tại phiên họp chính thức đầu tiên của hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo cấp cao các nước đã tham dự phiên thảo luận chuyên đề về kinh tế số do Thủ tướng Nhật Bản Abe chủ trì.

Tại phiên thảo luận này, lãnh đạo các nước tham dự đã thông qua tuyên bố Osaka về kinh tế số; nhấn mạnh tiềm năng to lớn và tầm quan trọng của kinh tế số; tăng cường hợp tác quốc tế nhằm tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế số, tranh thủ tối đa lợi ích của kinh tế số và các công nghệ mới nổi, đồng thời bảo đảm an ninh, an toàn trong kinh tế số.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cùng các nhà lãnh đạo thảo luận tình hình, triển vọng kinh tế, thương mại và đầu tư toàn cầu. Các nhà lãnh đạo đánh giá kinh tế thế giới cơ bản ổn định, song tăng trưởng chậm với nhiều rủi ro; khẳng định tiếp tục sử dụng, phối hợp các công cụ chính sách để thúc đẩy tăng trưởng bền vững, cân bằng và bao trùm, củng cố lòng tin, ngăn ngừa rủi ro bất ổn…