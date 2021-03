Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tiếp tục nghiên cứu luật Đặc khu

Trần Công Xuân ("trùm xã hội đen" Chín Xuân) bị bắt với cáo buộc là chủ mưu đốt nhà Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ, khiến dư luận đặc biệt quan tâm vì sao Xuân có ‘gan lớn’ như vậy?

Ngày 28.3, nguồn tin Thanh Niên cho biết Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án “lạm quyền trong khi thi hành công vụ” liên quan đến bị can Diệp Dũng, cựu Bí thư Đảng ủy, cựu Chủ tịch HĐQT Liên hiệp HTX thương mại TP.HCM (Saigon Co.op).