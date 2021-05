Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, động viên 'tuyến đầu' ở An Giang

Chiều 9.5, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phó thủ tướng Lê Văn Thành và Đoàn công tác của Chính phủ đã đi thực tế tuyến biên giới P.Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc và làm việc với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang về công tác phòng, chống dịch Covid-19

Tham gia tiếp Đoàn công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính có lãnh đạo Tỉnh ủy và các ngành liên quan của 2 tỉnh An Giang, Đồng Tháp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính (hàng đầu, bên trái) đi thưc tế tuyến biên giới tỉnh An Giang chiều 9.5 Ảnh: Trần Ngọc

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thực tế tình hình tuyến biên giới dài 15km do Đồn biên phòng Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc quản lý. Qua đó, động viên, nhắc nhở lực lượng bộ đội biên phòng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng và chính quyền địa phương kiểm soát tốt biên giới, không để tình trạng xuất, nhập cảnh trở nên phức tạp hay dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam.

Lãnh đạo tỉnh An Giang, Đồng Tháp và các ngành chức năng có liên quan đã báo cáo về tình hình kiểm soát biên giới và các phương án ứng phó với tình huống dịch bệnh, chuẩn bị trang thiết bị, bệnh viện dã chiến và các điểm cách ly, điều trị,...

Đối với tỉnh An Giang nơi có gần 100km biên giới tiếp giáp với 2 tỉnh Kandal và Takeo (Campuchia), vấn đề chống xuất nhập cảnh trái phép được Thủ tướng Phạm Minh Chính quan tâm, nhất là ở nhiều điểm xung yếu của khu vực biên giới H.An Phú như: thị trấn Long Bình, xã Khánh An. Từ đầu năm 2021 đến nay, lực lượng chức năng tỉnh An Giang đã xử lý hơn 1.400 người xuất, nhập cảnh trái phép.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh An Giang và Đồng Tháp. Qua đó, nhắc nhở hai địa phương phải tiếp tục hoàn thiện các kịch bản, phương án phòng, chống dịch để không bị động, bất ngờ.

Thủ tướng yêu cầu các tỉnh An Giang, Đồng Tháp triển khai thêm một số bệnh viện dã chiến với tổng quy mô hàng ngàn giường, sẵn sàng cho những kịch bản xấu nhất. Nhắc nhở lãnh đạo tỉnh An Giang và Đồng Tháp phải là người “đứng mũi chịu sào” trong công tác phòng, chống dịch Covid -19. Không được chủ quan lơ là, phải tỉnh táo, linh hoạt trong xử lý tình huống chống dịch.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận và biểu dương lực lượng "tuyến đầu" của tỉnh An Giang và nhắn nhủ các chiến sĩ không chủ quan, lơ là trong công tác kiểm soát biên giới Ảnh: Trần Ngọc