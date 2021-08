Thủ tướng quyết định xuất cấp 130.175 tấn gạo cứu đói người dân 24 tỉnh, thành

Theo quyết định, Thủ tướng giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 130.175,67 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 24 tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Cụ thể, Đắk Lắk được nhận 534,390 tấn; Đắk Nông 577,110 tấn; Đồng Tháp 5.883,4 tấn; Tây Ninh 336,255 tấn; Cà Mau 2.862,3 tấn; Vĩnh Long 2.103,1 tấn; Long An 807 tấn; Kiên Giang 2.278,1 tấn; Trà Vinh 1.738,9 tấn; Khánh Hòa 2.000 tấn; Bến Tre 2.408,2 tấn; Bình Định 1.000,5; An Giang 3.362,2 tấn; Nghệ An 341,1 tấn; Tiền Giang 3.006,2 tấn; Đồng Nai 3.128,5 tấn; Bà Rịa - Vũng Tàu 2.283,4 tấn; Phú Yên 1.852,6 tấn; Đà Nẵng 1.630,6 tấn; Cần Thơ 5.015,4 tấn; Bình Thuận 4.018,4 tấn và Ninh Thuận 577,2 tấn.