Thủ tướng 'xông đất' Đà Nẵng, thăm lực lượng vũ trang

Thay mặt công an, quân đội và biên phòng TP.Đà Nẵng, thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP báo cáo Thủ tướng kết quả thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng cũng như thành tích trong năm 2019.

Nổi bật, các lực lượng đã nắm chắc tình hình, bảo vệ chủ quyền biển đảo, phối hợp xử lý tàu thuyền ngư dân nước ngoài xâm phạm vùng biển chủ quyền Việt Nam, hỗ trợ ngư dân bám biển, xây dựng hải đội dân quân biển…

Công an TP giảm 8% vụ việc vi phạm pháp luật, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí, kiện toàn, tinh gọn bộ máy…

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên nhấn mạnh, năm 2020 dự báo tranh chấp biển đảo tiếp tục diễn biến khó lường, đặt ra ra nhiều thách thức chủ quyền, do đó, các lực lượng tiếp tục tăng cường phối hợp, hỗ trợ ngư dân trên biển.

Trong bờ, các ngành tập trung xây dựng Đà Nẵng – “thành phố 4 an”, đẩy lùi buôn lậu, gian lận thương mại, nhất là tội phạm băng nhóm, tín dụng đen, đòi nợ thuê, bảo kê, ma túy, đặc biệt chú trọng kiểm soát người nước ngoài cư trú, siết kỷ cương, thái độ cán bộ chiến sĩ.

Thủ tướng đánh giá năm 2019 đất nước chuyển mình mạnh mẽ với nhiều thành tựu, tiềm lực kinh tế được tăng cường, doanh nghiệp trong nước phát triển, đầu tư nước ngoài tăng.

Dự trữ ngoại hối tăng, nợ công giảm, xóa đói giảm nghèo rất nhanh, vùng sâu, vùng xa được quan tâm đặc biệt, nông thôn mới xây dựng mạnh mẽ, đặc biệt công tác bảo vệ Tổ quốc được đảm bảo, kiểm soát tốt tình hình biên giới hải đảo, vùng sâu vùng xa.

“Trong thắng lợi năm 2019 và thành tích toàn diện của đất nước, có sự đóng góp của lực lượng vũ trang và TP.Đà Nẵng – trung tâm của miền Trung”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cũng yêu cầu lực lượng vũ trang TP.Đà Nẵng năm 2020 tiếp tục nỗ lực ổn định tình hình, tạo môi trường thu hút đầu tư, đời sống nhân dân giữ vững, xã hội ổn định, để Đà Nẵng hoàn thành vượt mức kế hoạch năm sau cao hơn năm trước, bảo vệ thành công hội nghị ASEAN và nhất là tình hình biển Đông.

“Tình hình biển Đông bao giờ cũng phức tạp, khu vực biển phức tạp nhất là miền Trung, trực tiếp Quảng Nam – Đà Nẵng, cần lưu ý liên quan nội địa rất lớn về an ninh, an toàn xã hội…trong khi đầu tư nước ngoài ngày càng lớn, du lịch là kinh tế mũi nhọn, mỗi tác động đều ảnh hưởng an ninh trật tự”, Thủ tướng lưu ý.