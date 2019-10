Thủ tướng yêu cầu ứng phó sự cố tràn dầu tàu Vietsun Integrity bị chìm

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu UBND TP.HCM chủ trì, phối hợp với Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (ủy ban) và các bộ, ngành liên quan chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương có giải pháp bơm, hút dầu đảm bảo an toàn không để sự cố tràn dầu xảy ra gây ô nhiễm môi trường và sẵn sàng phương án, lực lượng tham gia ứng phó khi có sự cố. Bộ GTVT chỉ đạo các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ việc; chỉ đạo công tác trục vớt tàu bảo đảm an toàn và có các biện pháp đảm bảo giao thông hàng hải an toàn, thông suốt trên khu vực tàu bị nạn.