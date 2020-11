Thua cá cược game online, nam thanh niên mang ô tô thuê đi cầm đồ

Chiều 5.11, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, Công an TP.Bắc Kạn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đào Đình Trung (25 tuổi, trú thôn Nà Rì, xã Dương Quang, TP.Bắc Kạn) để làm rõ tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản