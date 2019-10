Thừa Thiên - Huế: Chủ tịch tỉnh đề nghị cơ quan điều tra nhanh chóng xử lý

Chiều 8.10, tại trụ sở UBND xã Lộc Bổn (H.Phú Lộc), Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ đối thoại với người dân xã Lộc Bổn, liên quan đến tình trạng cán bộ biển thủ, làm thất thoát, chiếm đoạt tài sản của nhà nước và người dân xảy ra tại xã Lộc Bổn nhiều năm qua mà người dân tố cáo.

Trước đó, Thanh Niên ngày 30.7.2018 đã thông tin , nhiều người dân tố cáo việc cán bộ, lãnh đạo HTX An Nong 1 (xã Lộc Bổn) bán sai trái hơn 164 ha rừng thông được trồng từ dự án PAM những năm 1980, để sau đó Ban Quản trị HTX này tự ý chuyển đổi số diện tích đất rừng phòng hộ sang trồng rừng kinh tế (keo lá tràm) mà không được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài ra, có hàng chục trường hợp, người trong và ngoài xã dù chưa từng khai hoang, khai phá nhưng vẫn khai man diện tích đất, tài sản sở hữu để hưởng đền bù trong dự án tái định cư Bến Ván (Lộc Bổn) thuộc khuôn khổ dự án hồ chứa nước Tả Trạch, chiếm đoạt tiền tỉ.

Cùng với đó, có nghi vấn khuất tất trong quản lý tài sản, tài chính của HTX An Nong 1; việc định giá, làm thất thoát tài sản tiền tỉ của xã viên trong hạ tầng lưới điện do HTX này quản lý... Những vấn đề này đã được UBND H.Phú Lộc thanh tra và kết luận nhiều nội dung sai phạm, xác định nhiều nội dung tố cáo của người dân là có cơ sở, qua đó truy thu hàng trăm triệu đồng tiền thất thoát và đề nghị các cơ quan liên quan tổ chức kiểm điểm, xử lý sai phạm.

Trong số 74 hộ dân nhận tiền đền bù đợt 1 (hơn 2,2 tỉ đồng), có 4 cán bộ tỉnh, 4 cán bộ xã, 14 cán bộ HTX An Nong 1...

Tại cuộc đối thoại, nhiều người dân đề nghị những sai phạm của cán bộ, lãnh đạo liên quan của HTX An Nong 1 cần phải xử lý hình sự; trả lại đất rừng do người dân khai phá, thu hồi đất rừng bị cán bộ chiếm dụng bất hợp pháp.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết nội dung tố cáo của người dân Lộc Bổn đã được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thụ lý, điều tra, xác minh, bước đầu xác định có những dấu hiệu sai phạm; vụ mất hơn 164 ha rừng thông đã được chuyển cho UBND H.Phú Lộc xử lý theo thẩm quyền. Việc nhận tiền bồi thường dự án khu tái định cư Bến Ván có dấu hiệu sai phạm, nhưng Công an tỉnh cho rằng do sự việc xảy ra trong thời gian dài, liên quan nhiều người nên cần thời gian điều tra, thu thập chứng cứ và phối hợp xử lý...

Ông Phan Ngọc Thọ ghi nhận những kiến nghị của người dân và cho biết sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan giải quyết, xử lý. Ông Thọ đề nghị Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cần nhanh chóng điều tra, xử lý nghiêm sai phạm.