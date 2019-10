Thừa Thiên - Huế sắp 'phạt nguội' vi phạm giao thông

Ngày 18.10, Cổng thông tin diện tử của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã công bố quyết định về việc ban hành quy chế phối hợp sử dụng thông tin, dữ liệu thu được từ Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh để xử phạt vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là phạt nguội - PV). Màn hình theo dõi phát hiện lỗi vi phạm tại Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh Thùa Thiên - Huế Ảnh: B.N.L

Phạt nguội những hành vi gì?

Theo đó, quyết định số 2498/QĐ-UBND, ngày 10.10.2019, do Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương ký ban hành.

Theo quy chế phối hợp kèm theo quyết định, từ nay đến ngày 30.10, sẽ tập trung phổ biến, tuyên truyền rộng rãi để người dân và người tham gia giao thông được biết. Sau đó, bắt đầu từ 1.11, sẽ ra quân xử phạt vi phạm đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Theo đó, các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông như: xe dừng, đỗ, đón, trả khách không đúng quy định; xe chạy vào đường cấm, vào thời gian cấm; xe không được phép, không có tuyến vào thành phố; xe chạy sai luồng, sai tuyến, xe vượt đèn đỏ, xe quá khổ, xe quá tải; lấn chiếm lòng, lề đường trái phép; thi công công trình trên đường bộ không đảm bảo an toàn giao thông... trên địa bàn tỉnh được ghi nhận trực tiếp từ hệ thống ghi nhận hình ảnh do Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh quản lý.

Ngoài ra, hình ảnh được các cá nhân, tổ chức phản ánh qua kênh tiếp nhận của Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh đã được Trung tâm xác minh thông tin theo quy định, cũng sẽ bị xử lý và xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật.

Theo quyết định 2498/QĐ-UBND, trong thời gian không quá một giờ kể từ khi ghi nhận có hình ảnh vi phạm, Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh sẽ thông tin đến UBND và Công an TP.Huế, thị xã, huyện nơi xảy ra hành vi vi phạm để tiếp nhận, xác minh, xử lý để tiến hành "phạt nguội" đối với người vi phạm.