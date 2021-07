Thừa Thiên - Huế: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá mùa Euro

Ngày 1.7, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế cho hay cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Quảng (49 tuổi, trú TP.Huế) về hành vi “ tổ chức đánh bạc ” do liên quan đến tổ chức đường dây cá độ bóng đá