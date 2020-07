Thừa Thiên - Huế: UBND tỉnh chỉ đạo tạm hoãn các sự kiện, hoạt động đông người

Chiều 27.7, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế phát đi công văn chỉ đạo về phòng chống Covid-19 trong bối cảnh diễn biến rất phức tạp của dịch bệnh này, trong đó yêu cầu tạm hoãn các hoạt động đông người.

Theo công văn trên, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu tạm hoãn các sự kiện, hoạt động đông người dễ lây nhiễm (dịch bệnh Covid-19), các cuộc hội nghị, hội họp, hội thảo chưa cấp thiết để tập trung phòng chống dịch; nếu tổ chức phải đảm bảo việc tiêu độc, khử trùng trước và sau sự kiện.

Nội dung yêu cầu trên là một trong số 11 chỉ đạo khẩn mà UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, kể từ 0 giờ ngày 28.7, tạm ngừng hoạt động các tuyến vận tải khách hai chiều Đà Nẵng – Huế, chấm dứt hoạt động vận tải khách trái phép hai chiều hai địa phương này; bố trí lực lượng kiểm soát 24/24 giờ người và phương tiện đi vào địa bàn tỉnh, tập trung rà soát kỹ những người đến từ Đà Nẵng, Quảng Ngãi…

Sáng 28.7: Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới Covid-19, 2 bệnh nhân tiên lượng rất nặng

Trong một diễn biến khác, theo thông tin của Thanh Niên, cơ quan công an tại TP.Huế cũng đã và đang nỗ lực khoanh vùng, rà soát nhiều người được cho là liên quan đến ca nhiễm Covid-19 thứ 418 ở Đà Nẵng . Trong đó xác định một người phụ nữ 54 tuổi (ở Đà Nẵng) từng tiếp xúc với bệnh nhân 418 (F1) khi đến một cơ sở du lịch ở H.Phú Lộc họp lớp. Người này sau đó đến TP.Huế tham quan, mua sắm và đã đi lại một số nơi, tiếp xúc nhiều người trước khi quay về Đà Nẵng.

Hiện Công an TP.Huế đã có chỉ đạo các đơn vị, công an phường trực thuộc tiến hành kiểm tra, rà soát những người thuộc diện F3, F4 đã tiếp xúc với khoảng 12 người F2 (đã xác định được danh sách) để có biện pháp can thiệp y tế cũng như cách ly cần thiết.

Các trường hợp liên quan đến bệnh nhân 416 , 418 đều đã được cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế lấy mẫu để gửi cơ quan chuyên trách xét nghiệm.