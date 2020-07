Liên tiếp ghi nhận các ca mắc Covid-19 trong cộng đồng

Thông báo khẩn tìm người liên quan BN ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi BCĐ thông báo tìm những người từng đến các địa điểm liên quan các BN Covid-19 tại Đà Nẵng, Quảng Ngãi. Theo đó, những người đã đến và sử dụng dịch vụ tại 3 BV: BV C Đà Nẵng từ ngày 20 - 22.7; BV đa khoa Đà Nẵng ngày 18.7 tại phòng 506 Khoa Nội hô hấp và ngày 23.7 tại phòng Hồi sức tích cực; BV Chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng, từ ngày 14 - 16.7 và 20 - 21.7 tại căng tin, nhà thuốc BV và phòng 401, khu B. Những người đã sử dụng dịch vụ xe khách của nhà xe Thanh Hường (chuyến 15 giờ 17.7 từ TP.Quảng Ngãi đi TP. Đà Nẵng, đến BV Chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng lúc 6 giờ 30 ); những người đi chuyến tàu 23 giờ ngày 21.7, số hiệu SE7 từ TP.Đà Nẵng đến TP.Quảng Ngãi. BCĐ cũng thông báo các địa điểm: chợ đầu mối Hòa Cường, 65 Lê Nổ, Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng (vào buổi sáng các ngày từ 8 - 12.7); quán bún Cô Nở, đường Nguyễn Thụy, TP.Quảng Ngãi, vào sáng 18.7; tân gia tại hẻm 1 Nguyễn Thông, P.Quảng Phú, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, ngày 19.7; Nhà văn hóa Lao động, đường Hùng Vương, tỉnh Quảng Ngãi, từ 20 - 21 giờ ngày 23.7. BCĐ đề nghị những người đã đến những địa điểm trên liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ; gọi điện đến các đường dây nóng: 1900988975 (CDC Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.Đà Nẵng) và 0914021022 (Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi) để cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình; thực hiện cách ly tại nhà. Trước đó, chiều 26.7, Bộ Y tế phát đi thông báo khẩn đề nghị những ai đã đến Trung tâm tiệc cưới For You Palace, địa điểm tại công viên trung tâm đường 2/9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng, trong thời gian từ 10 giờ 30 - 14 giờ 30 ngày 18.7, liên hệ ngay với cơ quan y tế nơi gần nhất để được tư vấn hỗ trợ. Trung tâm tiệc cưới For You Palace là nơi BN Covid-19 thứ 416 từng đến dự tiệc (ngày 18.7). Liên Châu - Huy Đạt