Thực hư sản phẩm tăng chiều cao 4 - 10 cm cho người trên 30 tuổi

“Tôi 30 tuổi, cao 1,57 m làm sao cao 1,68 - 1,7 m? Sản phẩm của công ty có thể làm tôi cao được không?”, PV đặt vấn đề. “BS” Gia Phúc cho rằng PV vẫn nằm trong độ tuổi can thiệp được bằng sản phẩm cải thiện chiều cao. Sau 4 tháng đồng hành thì tối thiểu cao lên được 4 - 10 cm.

Sau đó, người này “nổ” thêm rằng: “ Sản phẩm tăng chiều cao bên em là Great Tall được Bộ Y tế kiểm định và cấp giấy phép lưu hành trên toàn quốc. Là sản phẩm tăng chiều cao đầu tiên tại Việt nam ; Được “Cục an toàn”, kết hợp với liên hội thực phẩm chức năng trao tặng huy chương vàng sản phẩm vì sức khỏe cộng đồng và lọt vào top 10 những sản phẩm nổi tiếng nhất khu vực ASEAN (!?)...; Được nhập khẩu từ Anh quốc và sản xuất theo dây chuyền tiên tiến nhất của Mỹ; đạt tiêu chuẩn GMP, HACCP”.

“BS” Gia Phúc huyên thuyên về thành phần chính của sản phẩm là nano canxi cao nhất so với các sản phẩm khác giúp tăng chiều cao và nhiều thành phần khác; kích thích xương chắc khỏe và dài lên nhanh chóng, làm chậm quá trình lão hóa... Sản phẩm không có tác hại gì kể cả phụ nữ mang thai và trẻ trên 2 tuổi.

PV được tư vấn mỗi ngày chỉ uống 1 viên và uống theo liệu trình tối đa 4 tháng và cam kết tăng chiều cao từ 4 - 10 cm lúc này không dùng thêm nữa vì canxi đã đủ. PV hỏi công ty có giấy GMP là giấy gì? “Giấy này là giấy để cam kết chắc chắn công ty và địa chỉ, thông tin nhà thuốc bên em”, “BS” Gia Phúc trả lời chắc nịch (thực tế giấy GMP là thực hành sản xuất tốt - PV).

Quảng cáo xong, “BS” Gia Phúc hỏi tên, địa chỉ để gửi sản phẩm và tiết lộ là PV rất may mắn vì dịp này kỷ niệm thành lập 5 năm thành lập, nên công ty tri ân, giảm 50% chi phí cho liệu trình 4 tháng. Giá niêm yết ngày thường là 6,4 triệu đồng, nhưng nhân dịp này chỉ còn 3,2 triệu đồng và miễn phí vận chuyển. Ngoài ra còn tặng thêm 1 liệu trình... trị mụn trị giá 380.000 đồng.

PV hỏi: “Sau 4 tháng không đạt chiều cao từ 4 - 10 cm thì sao?”. “Chỗ em hỗ trợ nhiều trường hợp 5 năm nay rồi. Bên em sẽ gửi cả thước để anh đo. Nếu không cải thiện thì sẽ có phương án đối chiếu dựa trên hồ sơ lưu thì sẽ hoàn tiền 100%”, “BS” Gia Phúc cam kết và còn cho rằng thực phẩm tăng chiều cao này còn sử dụng cho người đến 35 tuổi hiệu quả.

Thấy PV chần chừ, “BS” Gia Phúc bèn đưa ra đề nghị: “Bên em có liệu trình 2 tháng cho anh dùng trước, cho anh cải thiện từ 2 - 4 cm, cho anh có động lực rồi có thể nhắn tin lại cho em để điều trị tiếp. Liệu trình 2 tháng là 1,9 triệu đồng, kèm liệu trình trị mụn miễn phí”...

Qua tìm hiểu của PV Thanh Niên, sản phẩm hỗ trợ chiều cao Great Tall là của Công ty TNHH thương mại - dịch vụ Great Mind (Công ty Great Mind, có trụ sở tại P.Gia Cẩm, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ). Trả lời Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Bắc, Giám đốc Công ty Great Mind, xác nhận doanh nghiệp (DN) này thành lập trong tháng 3.2020 để chuyên phân phối sản phẩm Great Tall.

“Các sản phẩm thông thường trên thị trường hiện nay chỉ có hàm lượng 100 mg canxi nano còn sản phẩm bên em là 300 mg canxi nano. Canxi nano thì hấp thụ nhanh hơn, sâu gấp 200 lần so với canxi thông thường. Lý do mình không tăng được chiều cao là do cơ thể của mình không hấp thụ được canxi, sẽ bị đào thải ra ngoài, vì nó là canxi thường. Còn canxi nano thì hấp thụ và chuyển hóa tối đa”, ông Bắc nói và giới thiệu DN có bộ phận nghiên cứu trực tiếp từ nhà máy (đặt tại Khu công nghiệp Quang Minh, H.Mê Linh, Hà Nội).

PV đặt câu hỏi: “Trung tâm phát triển chiều cao Great Tall và “BS” Gia Phúc có thuộc DN này hay không?”. Ông Bắc nói: “DN không có BS nào hết, có thể là do đối tác bán hàng, các bạn ấy mời mọc người nọ người kia làm đại diện thương hiệu, hình ảnh thôi. Còn DN thì không đăng ký những cái đấy vì bên em bán buôn chứ không bán lẻ”.

Sau 22 tuổi, chiều cao ngừng tăng

Trong khi đó, BS Đỗ Thị Ngọc Diệp, nguyên Giám đốc Trung tâm dinh dưỡng TP.HCM, cho biết từ khi ra đời chiều cao con người tăng trưởng liên tục cho đến khi hết tuổi trưởng thành. Về mặt dịch tễ học nói chung, chiều cao đạt hầu hết vào năm 18 tuổi; một số trường hợp tiếp tục tăng chiều cao đến năm 25 tuổi. Việc can thiệp dinh dưỡng, thực phẩm chức năng để cao thêm nhiều cen ti mét vào tuổi 25 - 30 thì hiện nay chưa có ghi nhận nào.

Cùng quan điểm, BS Trần Chí Khôi, Khoa Chi dưới, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình (TP.HCM), cũng khẳng định con người phát triển chiều cao là dựa vào sự hoạt động của sụn tăng trưởng ở các đầu xương (tức là tại các khớp xương - PV). Cụ thể, lớp sụn đó sẽ dài ra trong độ tuổi phát triển. Khoảng từ 20 - 22 tuổi thì toàn bộ sụn tăng trưởng đó sẽ hóa thành xương cứng và kết thúc sự phát triển của chiều cao. Sự phát triển chiều cao phụ thuộc vào 3 yếu tố chính: Gien, dinh dưỡng và hoạt động thể lực. Muốn cao thì phải kích thích sụn tăng trưởng ngay từ bé bằng cách chơi thể thao và có chế độ dinh dưỡng hợp lý.