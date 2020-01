Thực hư thông tin 'bệnh nhi ở Khánh Hòa chết do nhiễm virus corona' lan truyền trên mạng xã hội

Ngày 27.1, ông Lê Tấn Phùng, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, cho biết đến thời điểm này, trên địa bàn chưa phát hiện trường hợp bị viêm phổi do virus corona chủng mới.

Những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền thông tin có một bệnh nhi ở Khánh Hòa "tử vong do viêm phổi nặng nghi do cúm", khiến nhiều người hoang mang. Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa khẳng định bệnh nhi tử vong không phải do virus corona chủng mới đang hoành hành ở Trung Quốc.