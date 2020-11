Thực nghiệm điều tra tại hiện trường vụ ông Lương Hữu Phước

Ngày 20.11, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đồng Xoài (Bình Phước) phối hợp Viện KSND TP.Đồng Xoài, tổ chức thực nghiệm điều tra tại hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông ngày 15.11.2017. Vụ án liên quan đến ông Lương Hữu Phước (đã chết), bị truy tố về hành vi “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Tại hiện trường, CSĐT Công an TP.Đồng Xoài phối hợp Viện KSND TP.Đồng Xoài đã tổ chức thực nghiệm lại toàn bộ diễn biến xảy ra vụ tai nạn; các nhân chứng, người chứng kiến liên quan... đến vụ việc cũng được mời đến. Trong đó có luật sư Nguyễn Duy Bình (Đoàn luật sư TP.HCM), đại diện cho ông Lương Hữu Phước...

Hiện trường buổi thực nghiệm điều tra vụ án liên quan đến ông Lương Hữu Phước ẢNH: HOÀNG GIÁP

Theo nội dung vụ án, khoảng 11 giờ ngày 15.11.2017, ông Phước uống rượu ở nhà anh Phạm Văn Tuấn (cùng P.Tân Xuân) rồi đi về nhà. Khoảng 13 giờ cùng ngày, Trần Hữu Quý gọi điện thoại cho ông Phước kêu đến nhà anh Tuấn để đổi đôi dép và được rủ đi hát karaoke. Ông Phước đã điều khiển xe mô tô BS 93H8-5674 quay lại nhà anh Tuấn. Trên đường đi, do anh Quý không đội mũ bảo hiểm nên ông Phước chở anh Quý quay về để lấy mũ bảo hiểm. Do anh Quý không đi bộ qua đường nên ông Phước rẽ trái qua đường, khi đến phần đường dành cho xe đi theo chiều ngược lại thì bị xe máy BS 93H2 - 0547 do Lâm Tươi chở theo Trị Tiếp đâm phải. Vụ tai nạn làm anh Quý tử vong tại bệnh viện.

Hiện trường buổi thực nghiệm điều tra vụ án ẢNH: HOÀNG GIÁP

Ngày 29.3.2018, tòa sơ thẩm TAND TP.Đồng Xoài xét xử, tuyên phạt ông Phước 3 năm tù, nhưng bản án sau đó bị cấp phúc thẩm TAND tỉnh Bình Phước (ngày 12.9.2018) hủy án để điều tra lại.

Tiếp đó, ngày 6.12.2019 TAND TP.Đồng Xoài xét xử sơ thẩm lần 2, vẫn tuyên phạt ông Phước 3 năm tù về tội “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Sau đó, ông Phước đã kháng cáo, kêu oan.

Đến ngày 26.5.2020, TAND tỉnh Bình Phước tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ án. Sau 3 ngày nghị án, sáng 29.5, TAND tỉnh Bình Phước đã tuyên y án sơ thẩm 3 năm tù đối với ông Phước về tội “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Chiều cùng ngày, trên Facebook cá nhân được cho là của ông Phước đã đăng một status có nội dung: “Nếu một cái chết của tôi làm thức tỉnh nền tư pháp tỉnh Bình Phước thì cũng đáng lắm chớ!”. Sau đó, ông Phước đã lên lầu 2 TAND tỉnh Bình Phước nhảy xuống đất, tử vong.

Thực nghiệm tái hiện lại thời điểm ông Phước chở bạn chuẩn bị băng qua đường ẢNH: Hoàng Giáp

Ngày 5.6, Chánh án TAND cấp cao tại TP.HCM ban hành quyết định kháng nghị giám đốc thẩm, đề nghị Ủy ban thẩm phán TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử giám đốc thẩm hủy toàn bộ bản án hình sự phúc thẩm và bản án hình sự sơ thẩm.

Chiều 12.6, TAND cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên giám đốc thẩm để xem xét lại bản án phúc thẩm vụ án “vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ” liên quan đến bị cáo Lương Hữu Phước.

Theo đó, Ủy ban thẩm phán TAND cấp cao tại TP.HCM đã tuyên hủy 2 bản án sơ thẩm của TAND TP.Đồng Xoài và phúc thẩm của TAND tỉnh Bình Phước để điều tra lại theo thủ tục chung; chấp nhận toàn bộ kháng nghị của Chánh án TAND cấp cao TP.HCM.