Thuê ô tô chở thuốc lá lậu bán kiếm lời, mới đi chuyến đầu đã bị bắt

Chiều 13.1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự Trần Dũng Tiến (38 tuổi, ngụ xã Trung Hiệp, H.Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, hiện tạm trú P. Vĩnh Hiệp, TP.Rạch Giá, Kiên Giang) để điều tra về hành vi vận chuyển thuốc lá lậu

Khoảng 0 giờ 15 phút cùng ngày, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp CSGT tuần tra, bắt quả tang Tiến đang điều khiển xe ô tô 7 chỗ BS 68A-10908 trên tuyến đường cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi (đoạn thuộc ấp Tân Điền, xã Giục Tượng, H.Châu Thành) để vận chuyển hàng cấm. Tang vật thu giữ gồm 4.500 bao thuốc lá ngoại nhập lậu.

Bước đầu Tiến khai nhận, do biết được thời gian gần đây thuốc lá lậu nhập vào địa bàn tỉnh Kiên Giang khan hiếm nên muốn buôn bán để kiếm lời.

Ngày 12.1, Tiến thuê xe ô tô từ TP.Rạch Giá về tỉnh Tiền Giang gặp đầu nậu để lấy số thuốc lá lậu nói trên với giá 69 triệu đồng chở về Rạch Giá. Sợ bị công an phát hiện, Tiến đợi đến khuya mới vận chuyển, nhưng khi vừa đi đến địa điểm trên thì bị bắt giữ.

Khoảng 8 giờ 45 phút cùng ngày, qua công tác tuần tra, lực lượng chức năng Công an Q.Bình Thủy (TP. Cần Thơ ) bất ngờ kiểm tra xe taxi BS 60A-719-95 do Lê Minh Trung (33 tuổi, ngụ P.10, Q. 6, TP.HCM) điều khiển, trên xe có Lê Minh Quân (32 tuổi, ngụ TT.Đức Hòa, Đức Hòa, Long An).