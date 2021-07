Thuê xe ôm đi mua ma túy, ‘con nghiện’ bị chở thẳng vào chốt cảnh sát

Sáng 17.7, trao đổi với Thanh Niên, một chỉ huy Đội CSGT số 6 (thuộc Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa bàn giao Lo Văn Cáng (25 tuổi, trú xã Thanh Sơn, H.Thanh Chương, Nghệ An) cùng 2 gói heroin cho Công an P.Mai Dịch (Q.Cầu Giấy, Hà Nội) để điều tra, xử lý theo quy định.