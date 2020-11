TP.HCM: 2.000 camera an ninh ở Q.Gò Vấp là 'nguồn' tố giác tội phạm

Dựa vào số liệu thì từ tháng 1.2018 - 30.6.2020, CQĐT Công an Q.Gò Vấp thụ lý 1.459 vụ, đề nghị truy tố 566 vụ; sau đó, Viện KSND đã truy tố 563 vụ và tòa án đã xét xử 545 vụ án.

Bà Nguyễn Quỳnh Lan, Viện trưởng Viện KSND Q.Gò Vấp, cho biết thời gian vừa qua, lãnh đạo các cơ quan tố tụng chủ động nắm bắt, theo dõi chặt chẽ các vụ án và phối hợp chỉ đạo kịp thời, đảm bảo vụ án được khởi tố, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, tránh bỏ lọt tội phạm và không làm oan sai người vô tội.

Ngoài ra, bà Nguyễn Quỳnh Lan cho biết ngay từ khi được phân công án, điều tra viên và kiểm sát viên chủ động phối hợp thực hiện 7 hoạt động điều tra, gồm: đối chất, nhận dạng, nhận biết giọng nói, khám xét, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thực nghiệm điều tra. Đồng thời, cùng nhau đề ra kế hoạch điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội, tình tiết buộc tội và gỡ tội; những tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị can, bị cáo.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Quận ủy Q.Gò Vấp, ông Sử Ngọc Anh nêu thực tế cán bộ tố tụng tại Q.Gò Vấp đang thiếu rất nhiều so với lượng án thụ lý. Vì vậy, cần nâng chất bằng cách tập trung đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ. Đồng thời phải có dữ liệu về con người, vụ án để chia sẻ thông tin, giải quyết án kịp thời.

Ngoài ra, theo ông Sử Ngọc Anh, hiện trên địa bàn Q.Gò Vấp đã có 2.000 camera để hỗ trợ an ninh trật tự, và là "nguồn" tố giác tội phạm quan trọng. Vì vậy, thời gian sắp tới, Công an Q.Gò Vấp cần tiếp tục kết nối các khu phố để bổ sung lắp đặt thêm camera nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn, đồng thời đảm bảo chất lượng hình ảnh camera, nhằm sử dụng phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử.